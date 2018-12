Anderen Menschen zu helfen, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit. Auch deshalb engagierten sich in der Adventszeit angehende Heilerziehungspfleger und Sozialassistenten mit Schwerpunkt Heilerziehungspflege im St.-Vinzenz-Berufskolleg besonders für Menschen in Not.

Im Schulgebäude an der Robert-Koch-Straße verkauften die jungen Leute in den Unterrichtspausen Kuchen und sammelten Pfandgeld ein. Bei dieser Aktion, die von der Schülervertretung (SV) initiiert, von Verbindungslehrerin Linda Koch begleitet und von der Schulleitung unterstützt wurde, kamen über 400 Euro zusammen. Vom Schulträger wurde der Betrag auf 500 Euro aufgerundet.

Das Geld stellten die künftigen Fachkräfte für Behindertenhilfe der „Aktion Lichtblicke“ für in Not geratene Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Frank Haber­stroh vertrat eines der 45 Lokalradios im Land, welche die Aktion unterstützen, und nahm die Spende jetzt bei der Weihnachtsfeier des Berufskollegs in Ahlen entgegen. „Sehr beeindruckend fand er auch unsere Schulband und die tolle persönliche Atmosphäre an unserer Schule“, sagte Schulleiterin Renate Knobel.