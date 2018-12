Jeder Vierte sitzt noch auf seinem Sack

Sackstress auch am feuchten Freitag. Im Osten- und Südenstadtteil warten die Gelben noch immer darauf, endlich abgeholt zu werden. Vorausgesetzt, aufziehende Böen waren nicht schon schneller. „Ein Viertel des Stadtgebietes ist betroffen“, verdeutlicht Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe die Gesamtsituation. Das Borchers-Problem ist eigentlich nicht das der Stadt. Weihnachten im Müll will aber auch sie nicht. Und deshalb springen die Ahlener Umweltbetriebe mit „gelben En geln“ ein. An diesem Samstag – und notfalls auch am Morgen des Heiligen Abends mit weiterer Stenau-Unterstützung.

Am Westen- und Nordenstadtteil scheint der Sackärger weitestgehend vorbeigezogen zu sein. Ebenso in Vorhelm. Entsorger Borchers, dem in den letzten zwei Wochen seines dreijährigen Gastspiels in Ahlen so plötzlich mit gelbem Schein die Hälfte der Fahrer abhanden gekommen ist, die mit Vertragsauslauf ab Januar freigestellt sind, kam wie gewohnt. In weiten Teilen der Kolonie und in „Mexiko“ sieht‘s anders aus. Das Pro­blem ist nicht der einzelne Sack, der reingeholt und zwei Wochen später wieder rausgelegt werden könnte. Vor Hausgemeinschaften stapeln sich die Gelben. Wer macht den Anfang, sucht sich seinen Sack aus dem inzwischen von Regen überzogenen Müllberg raus, von denen die ersten schon aufgerissen sind? Die betroffenen Bezirke liefern Antwort: keiner!

Entsorger Stenau, der den Bezirk Ahlen ab Januar wieder übernimmt und im Gewerbegebiet Am Vatheuershof mit eigenem Betriebshof vor Ort ist, hätte gerne gleich ausgeholfen, wie Geschäftsführer Dr. Hubertus Reloe am Freitag im Redaktionsgespräch erklärt. „Wir haben aber in dieser Woche noch nicht die Fahrzeuge und die Leute vor Ort. Wir können frühestens in der nächsten Woche einspringen.“ Ein Angebot könne auch sein, Behälter im Stadtgebiet aufzustellen.

Die Stadt Ahlen nimmt sich des Problems am heutigen Samstag mit einer Sonderschicht ab 7 Uhr an. Da auch die Abfuhr der Papiertonnen auf dem Plan steht, reichen die Kapazitäten allerdings nur für ein Fahrzeug.

„Die Firma Borchers hat die nicht abgefahrenen Bezirke gemeldet und sich bereit erklärt, die dadurch anfallenden Kosten der Stadt Ahlen zu erstatten“, informiert Stadtsprecher Frank Merschhaus am Mittag aus dem Rathaus. Und: „Sollten nicht alle Säcke restlos am Samstag eingesammelt werden können, wird die Firma Stenau am Heiligabend ebenfalls ihre Unterstützung anbieten und helfen, die verbliebenen Säcke vom Straßenrand zu holen.“

In einer weiteren Pressemitteilung kündigt die Stadt Ahlen ein stressfreies neues Sackjahr mit der Firma Stenau an, die im Auftrag des Entsorgers Tönsmeier mit weißer Flotte auf vertraute Straßen zurückkehrt. „Keine Säcke mehr“ solle es dann nicht mehr heißen. Weil das nur Heißhunger mache, Vorrat zu hamstern. Dennoch sei der horrende Verbrauch in Ahlen auffällig. Nur die Hälfte der Säcke komme zurück.