Leicht verletzt wurden der 20-jährige Fahrer und die 18-jährige Beifahrerin eines Renault Twingo bei einem Unfall am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Beckumer Straße. Wie die Polizei mitteilt, war der wagen etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Beckum auf den rechten Grünstreifen gekommen. Beim Gegenlenken verlor der junge Mann die Kontrolle. Die beiden Insassen des Autos waren, so die Feuerwehr, bereits selbstständig ausgestiegen, als die Rettungskräfte eintrafen. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.