Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Renaul Twingo bei einem Unfall am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Beckumer Straße. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Beckum war der Wagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf der Gegenspur in den Graben gefahren. Die beiden Insassen des Autos waren laut Angaben der Feuerwehr bereits selbstständig ausgestiegen, als die Rettungskräfte eintrafen.