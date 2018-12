Zum „5. Liberalen Gesprächszirkel“ hatte die Ahlener FDP jetzt in die Destillerie des Restaurants „Geisthövel 2.0“ eingeladen. Das Thema lautete diesmal „Political Correctness“ bzw. „Politische Korrektheit“. Als Gastredner wurde Peter Harke, Redaktionsleiter der „Ahlener Zeitung / WN“ begrüßt.

Wie immer wurde der Gesprächsabend von Dr. Walter Ide eröffnet, indem er die Geschichte und Verwendung des Begriffs erläuterte. Danach stellte er den Zuhörern diesbezüglich einige Fragen als Anregung für die anschließende Diskussion.

Peter Harke berichtete über seine Erfahrungen aus der journalistischen Praxis, bei der die „Politische Korrektheit“ eine wichtige Rolle spielt. Die Ausführungen stießen auf großes Interesse, es war die einhellige Meinung der Teilnehmer, dass man selten die Möglichkeit hat, einen Blick hinter die Kulissen der täglichen Arbeit einer Redaktion zu bekommen. Abschließend konnten alle Teilnehmer in einer offenen Runde Fragen stellen und ihre eigene Meinung einbringen.

Die „Liberalen Gesprächszirkel“ entwickeln sich zu einer sowohl bei FDP-Mitgliedern als auch anderen politisch interessierten Bürgern immer beliebter werdenden Veranstaltung. „Der Meinungsaustausch zu verschiedenen politischen Themen, auch weit über die kommunale Tagespolitik hinaus, eröffnet Einblicke, die auch den persönlichen Horizont erweitern“, sagt Initiator Dr. Walter Ide.

Die nächsten Veranstaltungen der FDP Ahlen sind der Neujahresempfang am Mittwoch, 16. Januar, um 18 Uhr in der Vinothek des Restaurants „Chagall“ und der „6. Liberale Gesprächszirkel“ am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr in der Destillerie des Restaurants „Geisthövel 2.0“.