Unbekannte hielten sich in der Nacht zu Samstag im Foyer eines Geldinstituts an der Weststraße auf. Laut Mitteilung der Polizei warfen sie Prospektständer auf den Boden, beschädigten einen Tisch und rissen ein Telefon von der Wand. Zudem zerschlugen die Unbekannten gefüllte Biergläser an der Servicetheke. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.