Musik zum Mitleben

Rappelvoll war am Samstag die festlich geschmückte Lohnhalle bei „Rockin‘ Christmas“, der letzten Veranstaltung von „Rock am Schacht“ in diesem Jahr. Bei der Begrüßung stellten Axel Ronig und Wolfgang „Brandi“ Brand die Verbindung zur kurz zuvor abgehaltenen Aktion „Danke Kumpel“ her. Axel erschien als Weihnachtsmann und „Brandi“ als Kumpel mit Grubenlicht. Zudem wurden den ganz Abend über Fotos vom „Jupp-Foto-Club“ mit Szenen aus der Geschichte von „Westfalen“ gezeigt. Den musikalischen Teil des Abends eröffnete „Kaltstrom“. Die Musiker aus Ahlen und Hamm präsentierten Hits aus den 50er und 60er Jahren. Aber auch weihnachtliche Klänge wie „Jingle Bells“ oder „Winterwonderland“ hatte „Kaltstrom“ drauf. Titel von Elvis, Peter Kraus, Cliff Richard, den „Beatles“ und den „Lords“ sorgten für einen abwechslungsreichen Auftritt.

„Kaltstrom“ kam bei allen Generationen gut an. - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten.

Die Partyband kam bei allen Generationen gut an. „Die sind richtig gut“, fand beispielsweise Wolfgang Dodt. Dem schloss sich auch Norbert Hoffmann später an: „Beide Bands haben mich überzeugt“, meinte der Pädagoge nach dem Konzert. Um die beiden „Kaltstrom“-Gesangsakrobaten Steffi Schneider, die die Songs regelrecht mitlebte, und Thomas Tomlik gruppierten sich Norbert Szymanski und Elmar Nordhaus (Gitarren), Werner Stratmann (Bass) und Thomas Overwaul am Schlagzeug.

Die drei professionellen undichten Freunde aus Tönnishäuschen, oder besser die „Los Tres Amigos Professionales Incontinencia de la Casita de San Antonio“, sorgten für südamerikanisches Flair zum Abschluss. Da klang so manches spanisch oder war sogar spanisch. „Mambo“ von Herbert Grönemeyer kam den Zuhörern sehr spanisch vor und selbst das Lied „Zu spät“ von den „Ärzten“. Beate Kautzmann aus Rietberg ging dabei voll mit. Sie ist Stammgast bei „Rock am Schacht“.

„Los Tres Amigos“ sind bekanntlich längst ein Sextett: Benjamin Jäger (El Chico Cazador), Georg Scheffer (El Jefe), Julian Heckötter (Julio la Maquina), Thomas „Mötte“ Gerullis (Don Gerullista), Axel Ronig (Don Alejandro) und Stefan Braunsmann (Bajo di Stefano).

Die Bilanz von „Rock am Schacht“ im Zusammenspiel mit der Aktion „Danke Kumpel“ zum Ende des Steinkohlenbergbaus war ausschließlich positiv.

Der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup zeigte sich sehr angetan: „Der Fackelzug war beeindruckend und passte hervorragend zum Anlass. Und Rock am Schacht danach sorgte wieder für eine positive Stimmung.“