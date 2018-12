„Faltenwurf“ und Karaoke

Die Weihnachtstage sind die Zeit, in der alte Bekannte, Freunde und Familienangehörige, die außerhalb wohnen, endlich mal wieder in der Stadt sind. Dafür, dass ihnen nicht langweilig wird, sorgt das Bürgerzentrum Schuhfabrik mit geselligen Angeboten.

Am Heiligabend von 11 bis 15 Uhr heißt es „Warten aufs Christkind“, und nach der Bescherung ist abends wieder ab 21 Uhr geöffnet.

Wer die Kalorien vom Weihnachtsbraten verbrennen will, der ist beim „Faltenwurf“ am Montag, 25. Dezember, ab 21 Uhr mit DJ Frank Möller alias „Rockmöller“ genau an der richtigen Adresse. Frank Möller ist Münsters wohl bekanntester DJ. In der Sputnikhalle, im „Gleis“, in der „Eule“, auf Metro- oder privaten Partys präsentiert er seine gitarrenorientierte Musikmelange. Er ist niemand, der mit Scheuklappen Musik auflegt. „Musikwünsche können sehr inspirierend sein. Gerade, wenn man mit seinem Publikum zusammenarbeitet”, sagt er. Kein Computer, keine Playlist: Da seine Karriere Ende der 90er begonnen hat, legt er nach wie vor mit CDs auf. Was ist das Geheimnis eines guten DJs? Frank Möller: „Mir ist es zu langweilig, immer das gleiche aufzulegen. Man kann sich jeden Abend durchaus neu erfinden.“ Nur Schlager und Techno sind tabu.

Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, können alle „verhinderten“ Sänger selbst wieder bei der „Karaoke-Gala“ aktiv werden. Die findet ab 21 Uhr im Saal statt und wird von Daniel und Jens Höckelmann moderiert.

Die Silvesterparty in der Schuhfabrik am Sonntag, 31. Dezember, ab 19 Uhr ist restlos ausverkauft. An Neujahr müssen alle lange ausschlafen, dann bleibt das Haus geschlossen.