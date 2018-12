Egal ob echte Adventsklassiker wie „O du Fröhliche“ oder auch moderne Stücke wie „Rudolph The Red Nosed Reindeer“: Das Blasorchester Dolberg beherrscht ein breites Repertoire an Weihnachtsliedern quasi aus dem „Effeff“. Hiervon konnte sich am Sonntag mal wieder ganz Dolberg überzeugen. Denn die insgesamt 35 Musiker zogen mit Pauken und Trompeten durchs Lambertidorf und gaben an mehreren Standorten Kostproben ihres weihnachtlichen Repertoires.

Los ging es hierbei an der Gärtnerei Teipel. Während das Blasorchester das Stück „Feliz Navidad“ intonierte, rieselte es leise auf die Überdachung: Regen statt Schnee. Trotzdem fanden sich mehr als 40 Besucher an der Gärtnerei ein und lauschten begeistert den weihnachtlichen Klängen. „Das ist einfach ein Hype für die Dorfgemeinschaft“, freute sich Jochen Rabe über diese große Resonanz trotz des schlechten Wetters.

Von dem ließen sich Blasorchester und Jugendblasorchester nicht aufhalten. Auf einem Jagdwagen der Firma Hofmeier fuhren sie von Station zu Station, wo jeweils zahlreiche Zuhörer warteten. „Das ist hier einfach eine Tradition“, erklärte Orchestermitglied Ewald Schellhase, warum die weihnachtliche Blasmusik in Dolberg seit 1999 so viele Besucher begeistert. Eine Tradition, die auch die Jugend des Orchesters gerne aufrechterhält. „Das macht einfach nur Spaß“, fand beispielsweise Emily (7), die die Bläser mit ihrem Tambourin begleitete.