Hunde verendeten im Feuer

Update 24. Dezember, 10.40 Uhr

Nach einem Feuer ist ein Wohnhaus am Dolberger Dillweg bis auf weiteres unbewohnbar. Eine 78-jährige Bewohnerin konnte sich selbst und eines von drei Haustieren noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Zwei Hunde konnten am Sonntagabend nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Der Verbleib des dritten Tieres blieb bis Redaktionsschluss unklar.

Die Alarmierung erreichte Feuerwehr und Polizei gegen 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Rauchmelder in dem Haus bereits angeschlagen, ein Passant wählte den Notruf. „Als wir am Dillweg eintrafen, quoll Rauch aus jeder Ritze des Hauses“, beschrieb ein Polizeisprecher. „Der Brand muss also eine längere Zeit unbemerkt geblieben sein.“

Die Bewohnerin war zu Nachbarn geflüchtet, die sie umsorgten, während rund 50 Kräfte der Hauptwache und des Löschzugs Dolberg versuchten, noch möglichst viel zu retten. Die Kameraden waren zunächst von einem Keller- oder Zimmerbrand ausgegangen. Doch letztlich mussten sie feststellen, dass durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung das gesamte Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. An vielen Stellen war schon der Putz von der Wand geplatzt, das Inventar tiefschwarz. Mehrere Trupps verschafften sich unter Atemschutz Zugang ins Innere.

Wohnhausbrand in Dolberg 1/17 Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

Tragischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Tag vor Heiligabend in Dolberg. Foto: Christian Wolff

„Es sieht so aus, als ob das Feuer im Erdgeschoss, wahrscheinlich im Bereich des Esszimmers, ausgebrochen ist“, sagte Einsatzleiter Harald Krämer gegenüber unserer Zeitung. „Bis auf die eine Bewohnerin waren zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Familienmitglieder zu Hause.“ Sein Kollege Ronald Pälmke bedauerte besonders, dass die Betroffenen ausgerechnet am Tag vor Heiligabend mit solch einem tragischen Unglück konfrontiert wurden. „Leider konnten wir dem Hund nicht mehr helfen.“

Die traurige Geschichte vom Dillweg verbreitete sich rasend schnell. Direkte Nachbarn und viele andere Dolberger demonstrierten ihre Solidarität und boten umgehend Hilfe an. Die Polizei sperrte den Einsatzort ab; auf der Lambertistraße war zeitweise kein Durchkommen mehr.

Im Verlauf des Abends kam ebenfalls die Drehleiter zum Einsatz. Feuerwehrleute kontrollierten aus sicherer Distanz, ob der Brand über das Dach weiter in die rechte Doppelhaushälfte vorgedrungen war. „Beide Wohnungen sind durch eine Tür miteinander verbunden, die nicht brandsicher ist“, erläuterte Ronald Pälmke. Wie durch ein Wunder blieb der anliegende Teil vom Feuer verschont, war aber ebenfalls durch Rauch stark beeinträchtigt, so dass ein Hochleistungslüfter eingesetzt wurde.

Der Einsatz zog sich bis 20 Uhr hin. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Brandstelle beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Sachverständige haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf zirka 250 000 Euro geschätzt.