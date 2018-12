Die Schülervertretung (SV) des Städtischen Gymnasiums ist erneut mit einer Urkunde des Antidiskriminierungsnetzwerks „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie“ für ihren Einsatz für eine tolerante und diverse Schulgemeinschaft ausgezeichnet worden. In Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiterin Nina Feldhaus hatte die SV im Vorjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt, zuletzt mit der Ahlener Aids-Hilfe am „Tag der offenen Schule“.

Bereits am 27. November hatte eine Gruppe aus Vertretern der SV unter Begleitung von Verbindungslehrer Dominik Gerwens am Vernetzungstreffen der Initiative „Schule der Vielfalt“ in Bochum teilgenommen und dabei „viele nachahmenswerte Methoden kennengelernt“, wie Kevin Sikeew aus der Jahrgangsstufe Q2 im Nachgang berichtete.