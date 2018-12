Rettungsdienst: Zahlen steigen stetig

Es gehört zur guten Tradition am Heiligen Abend, dass der Bürgermeister, die für die Feuerwehr zuständige Fachbereichsleitung und der Personalratsvorsitzende den Einsatz der diensthabenden Feuerwehrwehrleuten über die Feiertage in der Hauptwache besonders anerkennen.

„Das Ereignis von gestern Abend zeigt, wie wichtig es ist, eine schlagkräftige Feuerwehr zu haben“, bedankte sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei den Feuerwehrleuten und sprach damit den Hausbrand vom Vortag in Dolberg an. Wobei dieser Einsatz der größte bei der Brandbekämpfung in Ahlen in diesem Jahr gewesen sei. Die Stadt sei diesbezüglich glücklicherweise weitestgehend verschont geblieben. Dafür haber es aber das Orkantief Friederike zu Beginn des Jahres gegeben, das eine große Herausforderung gewesen sei. Der Bürgermeister wünschte den Einsatzkräften, dass sie trotz Bereitschaft eine friedliche und stille Weihnacht haben werden.

„ Es muss nicht immer brennen, damit man die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sieht. " Gabriele Hoffmann

Wie der Bürgermeister lobte auch der Personalratsvorsitzende Jörg Adomat die sehr gute Kameradschaft zwischen hauptamtlichen und freiwilligen Kräften der Feuerwehr. Sorgen bereite aber die dünne Personaldecke wegen fehlenden Nachwuchses. Jörg Adomat hoffte, dass sich diese Situation im kommenden Jahr bessert.

„Es muss nicht immer brennen, damit man die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sieht“, dankte auch Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann den Florianjüngern. Das sei zum Beispiel bei der Bombenentschärfung auf dem Gelände des neuen Entsorgungszentrums am alten Güterbahnhof der Fall gewesen.

Dass die Feuerwehr da ist, wenn man sie braucht, bestätigte auch Norbert Bing als Vertreter der Awo, der zusammen mit Susanne Seeger, Einrichtungsleiterin im Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum, wieder ein großes Kuchenblech zum Dank mitgebracht hatte. „Wir wissen, was wir an Ihnen haben“, überbrachte Norbert Bing den Dank der Mitarbeiter des Seniorenzentrums.

Zugführer Peter Niemietz vertrat Wehrführer Walter Wolf und stellte nicht nur die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rathausmitarbeitern heraus, sondern auch die Harmonie der Feuerwehrleute untereinander. Auch erste vorläufige Jahresstatistiken hielt er parat. „Gerade im Rettungsdienst steigen die Einsatzzahlen stetig“, stellte er fest. 7200 Patienten seien bisher befördert worden, was einer Tagesleistung von etwa 20 entspricht. Die Feuerwehr hat bisher 800 Einsätze gefahren, davon entfielen 148 auf Einsätze beim Orkantief Friederike und 72 auf Verkehrsunfälle.