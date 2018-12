Wenn die Aula des Städtischen Gymnasiums voll mit eifrigen Zuhörern ist, die gebannt und still einer Stimme auf der Bühne lauschen, findet wie jedes Jahr in der Adventszeit der Vorlesewettbewerb statt, bei dem unter allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe sechs die besten Vorleser gekürt werden. Bereits in den vorhergehenden Wochen hatten sich die einzelnen Klassen im Deutschunterricht intensiv auf den Hauptentscheid vorbereitet, der vergangene Woche stattfand. Aus den Vorentscheiden wurden die sechs besten Vorleserinnen und Vorleser auf die Bühne geschickt, die in der vollen Aula vor der gesamten mitfiebernden Erprobungsstufe zunächst ihre selbst ausgewählten Texte vorlesen durften. Dabei überraschte der jeweils ausgedehnte Applaus nicht, da die Bandbreite der ausgewählten Bücher sich völlig unterschied: von modernen Abenteuergeschichten bis hin zu klassischer Jugendliteratur wurde eine Menge geboten.

In der zweiten Runde lasen die Finalisten aus einem ihnen noch nicht bekannten Text, der das Publikum jedoch gleich in seinen Bann zog, nämlich aus Aimée Carters Roman „Animox“.

Trotz der sehr guten und eng beieinander liegenden Leistungen der sechs Finalisten musste die Jury jedoch ein Urteil fällen. Die fünfköpfige Jury, bestehend aus den Deutschlehrern Sabrina Eberhardt, Dominik Gerwens, Ute Igami und Barbara Reck sowie Stadtbüchereileiterin Ewa Salamon rechnete hinter der Bühne dann die Punkte zusammen. Dabei wurden Lesetechnik und Interpretation bewertet. Am besten überzeugte Justus Merhoff aus der Klasse 6 a, der sich knapp gegen seine Mitschülerinnen durchsetzen konnte. Justus wird im Februar am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in der Stadtbücherei teilnehmen und dort das Städtische Gymnasium vertreten.