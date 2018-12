Eine Evangelische Christvesper ohne die Sopranistin Anna Kristina Naechster? Das ist für die Besucher der Kapelle des St.- Franziskus-Hospitals an Heiligabend eigentlich schlicht undenkbar. Denn seit Jahren bereichert Anna Kristina Naechster mit ihren Gesangkünsten die Christvesper und trägt so dazu bei, dass bei den Besuchern echte Weihnachtsstimmung aufkommt.

Klar, dass die Sopranistin und Gesangspädagogin auch in diesem Jahr nicht fehlen durfte. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kapelle trug Anna Kristina Naechster drei Stücke vor, die unter die Haut gingen und Emotionen auslösten, denen sich kein Besucher entziehen konnte.

Begleitet von Ursula Gärtner an der Orgel sang sie zunächst „Sehe, welche Liebe“ (H.F. Müller) und verpackte damit die Weihnachtsbotschaft in melodischen Klängen, die klar und zugleich stark und unzerbrechlich die Kapelle erfüllten.

Wunderschön und romantisch ertönte sodann das berühmte „Mariä Wiegenlied“ (Max Reger), welches in eine Lesung der Weihnachtsgeschichte nach Lukas eingebettet war.

Nach dem Vaterunser sang Anna Kristina Naechster letztlich noch das Stück „Ich will den Herren loben allezeit“ (H. Schütz). In schwindelerregende Höhen ließ sie dabei ihre Stimme emporsteigen, ohne jedoch auch nur ein bisschen an Stärke und Klarheit einzubüßen. Ein Gesang, der erneut den Nerv der Besucher traf und im Anschluss in tosenden Applaus mündete.