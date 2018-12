Ein Blick in die Statistik

Bei seiner Rundreise der Weihnachtsbesuche bei den zu den Feiertagen tätigen Dienststellen des Kreises Warendorf besuchte Landrat Dr. Olaf Gericke am Mittag des Heiligen Abends auch die Polizeiwache in Ahlen. Dort dankte er den diensthabenden Polizeibeamten für ihren Einsatz über die Weihnachtsfeiertage.

„Wir sind immer einsatzbereit, auch an diesen Tagen, wo jeder gerne bei seiner Familie wäre“, sprach Landrat Dr. Olaf Gericke den Polizeibeamten einen großen Dank aus. Er nahm den Besuch auch zum Anlass, auf die aktuelle Kriminalitätslage zu blicken. „Wir haben weniger Straftaten und bessere Aufklärungsergebnisse“, stellte er bei seinem Blick auf die voraussichtlichen Jahresstatistiken des Kreises fest. Das bestätigte auch Uwe Alteheld, Dienststellenleiter in Ahlen, für seinen Bereich.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche sei mit voraussichtlich 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Dafür machte der Landrat auch die Sensibilität der Bevölkerung verantwortlich, die immer mehr Maßnahmen zum Einbruchschutz ergreift. Aber auch die allgemeinen Kontrollen haben zugenommen, so dass die Täter um NRW immer mehr einen Bogen machen.

„Die Terrorgefahr ist weiterhin eine abstrakte Gefährdung“, sah Katja Kruse, Abteilungsleiterin der Polizei im Kreis Warendorf, die Gefahr in diesem Bereich nicht gebannt. Allerdings sei die Zusammenarbeit zwischen Polizei und den Kommunen zur Gefahrenabwehr weiter intensiviert worden. Auf der anderen Seite unterstütze das Land die Polizei mit angepasster Ausrüstung und Ausbildung, wie beim Einsatztraining.

Uwe Alteheld begrüßte, dass die kommunalen Ordnungskräfte präsenter geworden sind: „Der Bürger nimmt das wahr.“ Worauf Katja Kruse ergänzte, dass man mit der Netzwerkarbeit sehr viel bessere Ergebnisse erzielt habe. Aber auch die Zusammenarbeit der Polizeibehörden und Rettungsdienste in Münster funktioniere gut. Landrat Dr. Olaf Gericke nannte hier die Amokfahrt im Frühjahr am Kiepenkerl in Münster, als auch Polizeikräfte aus dem Kreis Warendorf eingebunden waren.

Die Zahlen der Verkehrsunfälle und Verkehrsverletzten seien steigend. Sollte es keinen schweren Verkehrsunfall mehr geben, könnte die Vorjahreszahl der Verkehrstoten allerdings unterschritten werden.

Auch die Personalsituation sei unbefriedigend, hier hofft der Kreis in drei bis vier Jahren von den versprochenen Neueinstellungen zu profitieren, wenn die verstärkten Ausbildungslehrgänge einsatzbereit sind. Zurzeit werden zur Überbrückung verstärkt Verwaltungsaufgaben auf Verwaltungsangestellte übertragen, wie zum Beispiel bei der Spurensicherung. Insgesamt zog der Landrat aber eine positive Bilanz: „Wir stehen als Behörde gut da.“