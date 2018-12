Wiedersehen in rappelvollen Kneipen

„Driving Home for Christmas“, das ist nicht nur ein berühmtes Lied von Chris Rea, sondern auch jedes Jahr das Motto in den Ahlener Kneipen. Alte Bekannte treffen, ein paar Biere trinken und einfach nach Herzenslust „klönen“. Am Abend vor Heiligabend platzen Ahlens Lokalitäten teilweise aus allen Nähten. In den vorweihnachtlichen Kneipentrubel stürzt sich hierbei auch unsere Zeitung.

Schon am frühen Abend ist es in der „Zisterne“ von Gabi Klumpp gerappelt voll. Die Stimmung ist ausgelassen und es geht ein Getränk nach dem anderen über den Tresen. Um den großen Andrang zu bewältigen, hat sich die „Zisterne“-Wirtin mehr Personal als sonst hinter die Theke geholt. Aber auch das kommt mit dem Ausliefern der Getränke kaum nach. Es herrscht „Vollbeschäftigung“ hinter dem Tresen: ein Zustand, der in Ahlens Kneipen nicht immer selbstverständlich ist.

Bei den Gästen macht sich Vorweihnachtsfreude breit und man sieht überall bekannte Gesichter aus früheren Zeiten. „So macht das Spaß“, freut sich beispielsweise Christian Szontkowski, während im Hintergrund eine Musikmischung aus PUR, Eurodance und einigen modernen Schlagern läuft. „Aber es wäre besser, wenn Ahlen noch mehr Kneipen hätte“, findet der junge Mann und erinnert an das Kettelerhaus.

Volles Haus auch in der „Zisterne“. Foto: Martin Feldhaus

Volle Kneipen in Ahlen? Das könnte sowieso häufiger der Fall sein, sagt Marian Schwarz: „Es wäre großartig, wenn an den Wochenenden mal mehr los wäre“, spielt er die ganz normalen Freitage und Samstage an.

Viel los ist am Vorweihnachtsabend aber nicht nur in der Zisterne. Auch in der „Alten Liebe“, der Kellerkneipe am Markt, tummeln sich viele, eher jüngere, Gäste. Die freuen sich über zahlreiche Lichteffekte und eine Tanzfläche zum Austoben.

Im Bürgerzentrum Schuhfabrik hingegen kann von einer Tanzfläche keine Rede sein. Am späteren Abend ist der Saal so voll, dass die Besucher sich kaum mehr bewegen können. „Rien ne va plus“ heißt es hier kurz vor Mitternacht.

Spaß haben die Gäste trotzdem. Alte Schulfreunde kurz vor Weihnachten treffen? Das machen die Ahlener traditionell im Büz. Da, wo viele sich schon zu Schulzeiten trafen. Es gilt dann einmal im Jahr das „Revolverheld“-Motto: „Wir trinken aufs Leben“.