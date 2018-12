Abschluss im Stall voll Heu

Atmosphärisch passender hätte es beim Öffnen des 23. und letzten Türchens des „Lebendigen Adventskalenders“ von St. Bartholomäus nicht sein können. Bei kühler und regnerischer Witterung hatten Renate und Hermann Mehring am Sonntagabend in den Stall auf ihrem Hof in Halene Kampen eingeladen.

In dem gab es zwar keinen Esel, wie in der Krippengeschichte von Bethlehem, dafür aber Pferde, die sich von den Besuchern beim Fressen des bereitgelegten Grases kaum stören ließen und nur ab und zu einen Blick auf das Geschehen im Stall richteten. Der war schön mit Heu ausgelegt. Die Pferde störe es nicht, dass sich nun 40 Besucher in dem Stall befinden, beruhigte Renate Mehring: „Sollten sie etwas unruhig werden, singen wir einfach weiter.“ Dementsprechend schallte es anschließend „Wir sagen euch an“ und „Ihr Kinderlein kommet“ durch die Tierbehausung.

„Wir wollten mal nachempfinden, wie es damals im Stall in Bethlehem wohl war“, erinnerte Renate Mehring daran, dass es dort vor 2018 Jahren auch ziemlich ungemütlich gewesen sein muss: „In Bethlehem ist es gerade auch nur zwischen sechs und acht Grad.“ Das jedenfalls habe sie noch schnell gegoogelt. Auch wenn alle trocken in Mehrings Stall standen, war die Nässe bei dem Dauerregen dennoch gut spürbar.

Zwei Krippengeschichten hatten die Gastgeber vorbereitet. Die erste war einer kleinen Krippe in der Mitte des Stalls gewidmet – wie es sich zum 23. Dezember gehört noch ohne Figuren, dafür aber mit geschichtlichem Hintergrund. Vor 90 Jahren war sie im familiären Kreis nach Beckum gekommen, über Essen, Bergneustadt und andere Orte landete sie schließlich wieder Ahlen.

Die längere Krippengeschichte mit dem Titel „Marias kleiner Esel“ stammte aus dem Buch der Schriftstellerin Gunhild Sehlin. Die Geschichte erzählte von den Geschehnissen in Bethlehem, war aber etwas tierischer angelegt, weil Vögel und Esel mehr im Vordergrund standen als gewohnt.

Maria Tangemann-Kreienborg vom Organisationsteam zeigte sich zum Abschluss des „Lebendigen Adventskalenders“ nicht nur zufrieden, weil die letzte Station so stimmungsvoll war: „Dass Laien für Laien diese Abende organisieren, ist schön und immer abwechslungsreich.“ Insgesamt seien die Veranstaltungen konstant gut besucht gewesen, so dass es auch im kommenden Jahr eine Wiederauflage gibt. Zumindest gab es am Ende noch Gastgeber, die nicht mehr untergebracht werden konnten. Diese sollen dann im kommenden Jahr zum Zug kommen.