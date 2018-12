Gegen 12.45 Uhr war der Ahlener zu Fuß auf dem Röteringshof unterwegs. Dabei telefonierte er. Als er sich in Höhe der ehemaligen Ludgeri-Grundschule befand, griffen ihn die Unbekannten von hinten an.

Zwei Jugendliche sprangen ihm zunächst in den Rücken, so dass der Ahlener nach vorne auf den Gehweg fiel. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter auf ihr Opfer ein und entwendeten seine Geldbörse. Einer der Täter wollte dem Attackierten in dem Gerangel das Mobiltelefon entreißen. Der 39-Jährige hielt es jedoch fest.

Der Ahlener verletzte sich dabei leicht und wurde durch den allarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die drei Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Sie waren zwischen 1,90 bis 2 Meter groß und sehr dünn. Sie hatten schwarze, lockige Haare und sollen laut Polizei dunkelhäutig gewesen sein. Sie trugen Kappen oder Kapuzen.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Angaben an die Wache am Südberg unter der Telefonnummer 9650 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.