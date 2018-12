„Draußencharakter“ schaffen

Dabei sind die üblichen Theatervorbereitungen wie Kulissenbau, Requisitenauswahl und natürlich die Kostümfrage zu lösen. „Wir sind zum Glück ein gut eingespieltes Team“, sagt Sprecherin Anne Boing. So geht der Bau recht zügig von der Hand. Dabei ist diesmal zu berücksichtigen, dass die Handlung vor dem Haus spielt. „Also müssen wir den ‚Draußencharakter‘ darstellen“, zeigt Bühnenbauer Peter Füchtenhans. So hat er auf einem vergessenen Dachboden ein paar schöne alte Stallfenster aufgetrieben. Und ein Teil der Bühne wird durch einen Lattenzaun abgeteilt.

Auch die Kostümauswahl will mit Sorgfalt gemacht sein. Denn gerade die richtigen Kostüme tragen enorm zur authentischen Atmosphäre im Stück bei. „Dazu werden wie immer die Truhen und Schränke der Vorfahren durchforstet“, zwinkert Souffleuse Gisela Wichmann. Dabei gilt: Die Kostümbeschaffung ist eine Aufgabe für alle. Wer das Passende hat, bringt es mit. Das macht den guten Geist in der lustigen Truppe aus.

Schon bei den Textproben wird offensichtlich: Die Laien spielen mit echter Leidenschaft und Freude an der Sache. Zwar wird das neue Stück ernst genommen, aber es wird ganz klar auch zum eigenen Vergnügen inszeniert. Dabei steht natürlich auch die Spende für die gute Sache auf dem Spielplan. „Der Überschuss aus den Aufführungen geht an eine wohltätige Organisation oder Institution in Ahlen“, erklärt Anne Boing.

Aber was proben die Plattdeutsch-Freunde eigentlich genau? Der Titel verspricht eine Verwechslungsgeschichte. „So wird es auch. Dabei wird sogar geschossen“, verrät die Sprecherin. Es geht um den finanziell angeschlagen Hof Lammers. Vater Lammers will seinen Sohn mit der Tochter des wohlhabenden Kollegen Wilmerding verheiraten. Die beiden Alten werden sich beim feucht-fröhlichen Schützenfest in eben diesem Zustand handelseinig. Dumm nur, dass die jungen Leute tatsächlich ihren eigenen Kopf haben und das nicht immer mit den väterlichen Plänen zusammengeht. Als die Wilmerdings von der finanziellen Misere der Lammers erfahren, hat der alte Wilmerding eine Idee. Die Absichten von Junior Lammers sollen mit einer falschen Tochter auf die Probe gestellt werden. Das führt zu zahlreichen Komplikationen und Irrungen. Die Auflösung kommt im dritten Akt.

Zu sehen ist das Stück in der Aula des Städtischen Gymnasiums. Die Premiere ist am Freitag, 4. Januar, um 19.30 Uhr. Weiter geht‘s am Samstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr. Am folgenden Sonntag, 6. Januar, bereits um 17 Uhr. Dann wieder am Freitag und Samstag, 11. und 12. Januar, jeweils um 19.30 Uhr und zum letzten Mal am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr.

Der Vorverkauf findet am Montag, 31. Dezember, im Gasthaus Quante an der Walstedder Straße statt. Reservierungen sind unter Telefon 94 00 23 zwischen 18 und 20 Uhr möglich. Wie immer gibt es die Karten an der Abendkasse zum Preis von sieben Euro.