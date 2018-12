Nächste Techno-Party unter den Fördertürmen

Sie geht schon jetzt steil ab – die nächste Party von Kleinstadt-Techno, obwohl bislang nur ihr Termin steht. Zwar sind‘s noch fünf Monate bis zur Fortsetzung des Feten-Marathons unter den farbinszenierten Fördertürmen, im Netz hämmert‘s aber schon jetzt mehr Likes, als bis zum Tag der Pütt-Premiere am 11. August insgesamt.

Fortsetzung versprochen, Fortsetzung folgt: am 25. Mai. Und sollte es dann regnen, auch kein Problem: „Wir haben uns gleich einen Ausweichtermin gesichert“, schickt Franz Bußmann der perfekten Party vorweg. Er organisiert das Event mit Benedikt Bartscher und 20 weiteren Technojüngern abermals zwischen Lokschuppen und Grubenlüfter. Das wäre dann alternativ der 8. Juni. Frohe Pfingsten! Partypeople kämen dann in den Doppelgenuss – mit einer kleinen Vorfete im Regenguss.

„ Wir werden die Qualität deutlich steigern. Wir werden die Qualität deutlich steigern. “ Franz Bußmann

Zunächst ist aber alles auf den 25. Mai gefixt. „Obwohl wir noch nichts groß bekanntgegeben haben, haben wir schon jetzt mehr Interaktionen als beim letzten Mal“, freut sich Franz Bußmann auf 1500 Daumen, die nach oben zeigen. Die 1000er-Hürde dürfte diesmal zu knacken sein. Nach 550 zahlenden Gästen beim Gig im August eine neue sportliche Höhe. Zumal vor drei Jahren alles im kleinen Kreis angefangen hatte. Auf dem Vorhelmer Schützenplatz, dann im „Diva“, das Jahr darauf im „Platinum“.

Stehen bereit für die nächste Kleinstadt-Techno: Bendikt Bartscher und Franz Bußmann. Foto: Ulrich Gösmann

Diesmal soll noch mehr gehen. Bei der Deko, bei der Bühne, bei den Künstlern. Bußmann: „Wir werden die Qualität deutlich steigern.“ Und auch das: „Wir haben bereits eine feste Zusage von einem bekannten DJ, der 20 000 Likes im Netz hat.“ Name? Noch Geheimsache – wie auch anderes, um die Spannung zu halten. Eine weitere Verpflichtung passe aber noch ins Zeitfenster. Mindestens.

Denn: Dass nicht schon wieder um zwei Uhr Schluss sein muss, wenn die Party so richtig zündet, dafür will das Duo Bußmann / Bartscher noch Überzeugungsarbeit leisten. Die smarten Boys setzen auf ein Gespräch mit der städtischen Ordnungsabteilung – und Verlängerung bis in die Stunden, in denen die ersten Sonnenstrahlen durch die Förderräder blitzen. Zur Pütt-Premiere hatten die Veranstalter – der „Not“ gehorchend – die Zeiger vorgedreht und schon um 14 Uhr die ersten Bässe durch die Boxen geschickt.

„Kleinstadt Techno“ auf der Zeche „Westfalen“ 1/14 Rund 550 Raver tanzten zwölf Stunden lang zu wummernden Beats im Schatten der Fördertürme. Foto: Christian Feischen

Ums Geld geht‘s den Partymachern nicht. Einzig um den Spaß, wie Franz Bußmann betont. Mit dem Projekt „Tonne“ wollen sie diesmal auch noch Gutes tun. Sie steht für Pfandgläser bereit. Was an Erlös zusammenkommt, soll am Ende aufgerundet und einem sozialen Zweck zugeführt werden.