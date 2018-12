Zwei Lücken klaffen, eine Dritte tut sich an der Beckumer Straße gerade auf und schafft Platz für Neuentwicklungen. Badewannen-Riese Kaldewei schickt seinem zukunftsweisenden Projekt Werksplanung 2030 den Abriss von Altbausubstanzen auf beiden Straßenseiten vorweg. Die haben inzwischen den Pohlkötter-XXL-Leerstand erreicht, von dem nicht mehr viel XXL ist.

Auf zehn Hektar Fläche will sich Kaldewei mittelfristig neu aufstellen. Voluminöse Logistikhallen, wie die an der Bergstraße, sollen im Dreierpack mit einer Höhe von 22 Metern entstehen. An der Beckumer Straße sehen die Pläne neue Büroeinheiten vor: auf grüner Wiese ein Verwaltungsgebäude, an Stelle der Leerstände (Pohlkötter und Wohnhaus) eine Kombination aus vorgelagertem Bürotrakt und rückseitigem Hallenkon­strukt.