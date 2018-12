Virtuos vor kleinem Publikum

Kraftvolle E-Gitarren-Klänge, treibende Rhythmen und Hardrock-Flair über Stunden: Wer die besinnliche Festzeit hinter sich lassen will und Rockmusik der härteren Gangart mag, der geht zwischen Weihnachten und Neujahr ins Jugendzentrum Ost zum „Helldorado“. Seit mittlerweile 15 Jahren garantiert dieses Rockfestival im Ahlener Osten nämlich Livemusik, die einem jede „Stille Nacht“ mit süßlichen altbekannten Melodien aus den Ohren zu pusten vermag. Vor allem wollen die Veranstalter dabei eine Plattform für Newcomer, heimische Bands und Gruppen aus der Region bieten – und „qualitativ hochwertige Bands“ präsentieren, so Hendrik Lang vom Jugendzentrum Ost.

In diesem Sinne machten am Donnerstagabend „Neeva“ aus Dortmund mit ihrem Stoner-Rock als erste von insgesamt zehn Bands an zwei Abenden den lautstarken Auftakt zum zweitägigen Rock-Reigen. Das Duett in der Besetzung mit E-Gitarre und Schlagzeug beeindruckte mit sphärischen Instrumentalklängen – und erstaunte nicht wenige Zuhörer. Schließlich wirkte ihre zu zweit dargebotene Musik beinahe so mächtig, als seien „Pink ­Floyd“ ins Hardrock-Fach umgestiegen.

Temporeiche und druckvolle Rhythmen boten anschließend „Driftwood“ aus Herford, die ebenso wie die „Pecks“ aus Hamm das Publikum im sich nur allmählich füllenden Saal des Jugendzentrums zum Mitmachen animierten. Die Songs, von den Bands ausschließlich selbst geschrieben, umfassten diverse Spielarten von Hard- und Metalrock, wobei die „Pecks“ mit ihrem „Garagenrock“, so nennen sie es selbst, zuweilen mit eingängigen Riffs verdächtig nah am Punkrock eines Iggy Pop waren: Ein Stück erinnerte da so manchen „Helldorado“-Besucher gar an den Kultsong „Passengers“, den der wilde Sänger in den 1970er Jahren zusammen mit David Bowie produziert hatte.

Puren bodenständigen Hardrock boten „Tiger Bonesaw“ aus Ahlen mit Bassist Stefan Marien, Gitarrist Jörg Skaramaga, Frontmann und Sänger Dennis Hadrika sowie Carsten Przyluczky am Schlagzeug, als sich der Saal am späteren Abend einigermaßen gefüllt hatte. Rund 70 Besucher wollten die heimische Band hören, bevor schließlich auch mit dem Quintett „Peals“ aus Münster und ihrem stimmlich beeindruckenden Sänger Andreas Loba ein wenig Rock-Festival-Stimmung aufkam. „Qualitativ hochwertig“, wie vom Jugendzentrum Ost beabsichtigt, war der erste „Helldorado“-Abend jedenfalls, wie der Applaus für jede einzelne Band bewies. Ein paar mehr Besucher wären den Musikern, die ihre Rockmusik durchweg virtuos darboten, allerdings vergönnt gewesen. Aber es gab ja noch einen zweiten „Helldorado“-Abend mit viel Hardrock aus Ahlen und Umgebung.