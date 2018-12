Stadtdirektor im Katastrophengebiet

Von „weißer Weihnacht“ träumen die Ahlener seit Jahren vergeblich. Und auch dieser Jahreswechsel stellt weder Schneefall noch Frost in Aussicht. Ganz anders vor 40 Jahren: Da versank die Wersestadt – wie weite Teile Norddeutschlands – unter einer dichten Schneedecke.

Am Morgen des 31. Dezember 1978 stolperten die Bürger morgens über die Schneemassen. Wer keine Garage besaß, musste sein vierrädriges Gefährt mit Schüppe und Kehrbesen freiräumen, um dann doch nicht starten zu können, da auf den Straßen so gut wie gar nichts mehr ging. In den Stunden darauf mobilisierte die Stadt alles, was mit schwerem Gerät helfen konnte, Straßen und Plätze zu räumen. Probleme gab es auch auf der Schiene. Insbesondere Fernzüge aus dem Norden trafen mit erheblicher Verspätung oder gar nicht ein. Um das Schlimmste zu verhindern, waren in Ahlen 15 Mann pausenlos unterwegs, um zugewehte Weichen vom Schnee zu befreien und Gleise passierbar zu halten. Stadtwerke-Direktor Hans-Jürgen Metzger besorgte noch ein anderer Umstand: Der Frost „knackte“ etliche ungeschützte Wasserzähler.

In Niedersachsen wurde zu diesem Zeitpunkt Katastrophenalarm ausgelöst. Dieser Umstand ließ auch in der „Westfalen-Kaserne“ die Drähte glühen. Bei der Panzergrenadierbrigade 19 tagte der Krisenstab. Um 3 Uhr in der Silvesternacht kam der Auftrag, Bergepanzer für den Bereich Norddeutschland bereitzustellen. Das Problem bestand jedoch darin, die Besatzungen zu alarmieren.

Insgesamt neun Unfälle mussten in der Silvesternacht im St.-Franziskus-Hospital betreut werden. Am schlimmsten getroffen hatte es eine Frau, die aus dem Fenster fiel, als sie das Feuerwerk beobachten wollte. Sie erlitt einen Schädelbruch.

Alles, was zum Schneeräumen einsetzbar war, wurde im Eiswinter 1978/79 aktiviert. Foto: Rolf Kersting

Ein schwerer Lkw der Feuerwehr rutschte am Neujahrstag 1979 im Possenbrock in einen Graben und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Auch hier musste die Bundeswehr helfen – mit einem Feldarbeitsgerät und zwei Soldaten.

Für die Kinder gab es indes keinen Anlass zur Sorge: Sie bauten Schneemänner von ungeahnter Größe. lieferten sich Schneeballschlachten, fuhren Schlittschuh oder mit dem Schlitten aus. Der Rodelberg am Stadtwald Langst war so gut besucht wie lange nicht. Und zu allem Überfluss verfügte die Jugend bald über einen zweiten Rodelberg: Auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz luden die zahlreichen Räumhelfer die Schneemassen ab, die sie zuvor von den Straßen geholt hatten.

Stadtdirektor Dr. Walter Priesnitz saß zur selben Zeit mitten im Katastrophengebiet fest. Er verbrachte seit Weihnachten gemeinsam mit seiner Ehefrau und der in Hamburg studierenden Tochter Ferien in St. Peter-Ording, das in jenen Tagen anmutete wie ein österreichisches Bergdorf im Winter. Da für ganz Nordfriedland ein Fahrverbot verhängt wurde, konnte Priesnitz auch nicht nach Ahlen zurückkehren. Und so machten seine Familie und er das Beste aus der angespannten Lage: „Hier fahren die meisten Urlauber mit Skiern oder Schlitten. Ich weiß nicht, wo sie die so schnell herhaben“, sagte der Stadtdirektor damals der „Ahlener Volkszeitung“. Erst nach einer Woche normalisierten sich der Zustände.