Joystick legt die Mülltonne um

Ab Januar ist auf Ahlens Straßen das neueste Pferd im Stall des städtischen Fuhrparks zu sehen: Ein 26-Tonner-Seitenlader, der in Zukunft den Müll aus anderer Perspektive abfährt. Das vom Ausstatter Faun mit „Sidepress“-Aufbauten versehene Fahrzeug kommt stadtweit zum Einsatz. „Die Fahrt nach Ahlen hat sich schon gut angefühlt“, sagte Einsatzleiter Michael Morisse, nachdem er den Lkw vom Werk Osterholz-Scharmbeck sicher überführt hatte.

Das Rechtslenken ist für Michael Morisse, der früher auf der Kehrmaschine unterwegs war, nichts Neues. Kollegen, die darin noch keine Übung haben, werden sich in den kommenden Wochen intensiv mit dem Fahrzeug vertraut machen.

So fasst der Greifarm zu. Foto: Stadt Ahlen

Die Haushalte, in deren Straßen der Seitenlader Restmüll-, Bio- und Papiertonnen abfahren wird, haben in diesen Tagen von den Umweltbetrieben Post bekommen. Erläutert ist darin, worauf künftig zu achten ist. „Am wichtigsten ist es, die Tonnen in Auskipprichtung zur Straße zu stellen“, sagt Betriebsleiter Bernd Döding. Der seitliche Greifarm hakt sich dann mit Zähnen am Tonnenrand ein und zieht bis zu zwei Abfallbehälter gleichzeitig zu sich heran. Maximal zehn Tonnen Abfälle schluckt der Wagen, dessen Technik dem zeitgemäßen Stand der Technik entspricht und für die Beschäftigten der Abfallentsorgung gesundheitsschonenderes Arbeiten ermöglicht. Auf die Männer, die beim Hecklader die schweren Tonnen schleppen müssen, kann nämlich gänzlich verzichtet werden. Per Joystick steuert der Fahrer sämtliche Vorgänge, was auch zu erheblicher Zeitersparnis führt.

Peter Rademacher, Michael Morisse und Bernd Döding (kl. Bild, v.l.) zeigen, wie die Tonnen zur Straße stehen müssen, damit der Greifarm sie sicher fassen kann Foto: Stadt Ahlen

Anders als die Hecklader, die im Übrigen vollständig im Bestand und Einsatz bleiben werden, verfügt der Seitenlader über einen entscheidenden weiteren Vorteil: „Er ist flüssigkeitsdicht“, so Fuhrparkchef Peter Rademacher. Ein Umstand, der vor allem bei Rasenschnitt und Biomüll von großem Nutzen ist und zu weniger Geruchsbelästigung führt.

Wer Fragen zu der neuen Abfuhrtechnik hat, kann sich ab Mittwoch, 2. Januar, an die Umweltbetriebe unter Telefon 98 58 10, E-Mail muellmarke@stadt.ahlen.de, wenden.