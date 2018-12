Aufbau einer Augenklinik

Seit vielen Jahren behandelt der Ahlener Augenarzt Dr. Raimund Balmes nicht nur Patienten in seiner Praxis an der Bahnhofstraße. Zu Beginn seiner medizinischen Laufbahn war der Mediziner einige Jahre in der Entwicklungshilfe in Tansania tätig. Die Kontakte dorthin sind auch nach Jahrzehnten nicht abgerissen und wurden immer wieder erneuert. Und so begibt sich der heute 61-Jährige alle zwei Jahre auf den afrikanischen Kontinent, um im tansanischen Sumbawanga ehrenamtlich gegen die Erblindung eines Teils der Bevölkerung zu kämpfen.

Besonders Augenkrankheiten wie der Graue Star, in Deutschland eine Erkrankung, die eher bei älteren Menschen auftritt, bedroht im unterversorgten Tansania bereits die Sehkraft von jungen Menschen. Ihnen mit einer kleinen Operation zu helfen, ist eine Aufgabe des Ärzteteams, das mit Balmes in einem Krankenhaus tätig wird. „Eine eigene Augenabteilung gibt es dort noch nicht, doch wir arbeiten daran, das zu ändern“, sagte Balmes nach seiner Rückkehr. Das erklärte Ziel sei es, eine Augenklinik zu bauen. Dafür bilden sie schon heute qualifizierte Augenpfleger aus, die den Eingriff zur Behebung des Grauen Stars selbstständig und auch ohne Beteiligung eines Augenarztes vornehmen können. In Deutschland wäre das undenkbar, doch in einem Entwicklungsland wie Tansania ist das die einzige Möglichkeit, der fortschreitenden Blindheit Herr zu werden.

„Wenn wir dort eintreffen, dann haben die Tansanier bereits informelle Vorarbeit geleitet und uns angekündigt. Daher finden wir dann schon lange Schlangen von Menschen vor, die unsere Hilfe benötigen“, erläutert Balmes seine Einsätze und die der übrigen Helfer. Etwa zehn Tage arbeite man intensiv vor Ort, um möglichst viele Menschen behandeln zu können. „Wir wohnen während der Zeit in einem einfachen kirchlichen Gästehaus im von der Erzdiözese Paderborn betriebenen Libori-Center“, erklärt der Ahlener. Von dort aus starte man in der Frühe mit der Arbeit, die bis zum Einbruch der Dunkelheit, die dort, in Äquatornähe, gegen 18 Uhr Ortszeit beginne. Die Patienten kämen per Bus oder auf der Ladefläche von Lkw oft aus mehreren hundert Kilometern Entfernung angereist. Alle haben eine Begleitperson dabei, die sie mit Essen und Trinken versorgt, denn das könne das Krankenhaus nicht leisten.

Dr. Raimund Balmes mit einem Patienten. Foto: privat

Dass aus der Augenambulanz in zwei bis vier Jahren eine richtige Augenklinik werden kann, dafür sammeln Dr. Raimund Balmes und seine Mitstreiter Spenden. „Wir brauchen 200 000 bis 300 000 Euro, um auch die erforderlichen Gerätschaften anschaffen zu können“, so der Mediziner. Die „Stiftung Augenlicht“ sei dafür bereits gegründet. Sie hat derzeit noch ihren Sitz in Lüneburg, soll aber in Kürze nach Ahlen verlegt werden, damit der Ahlener Augenarzt als Beiratsvorsitzender näher dran sein kann. Denn Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O, wenn man etwas erreichen möchte. „Mit dieser Stiftung wenden wir uns jetzt an alle deutschen Augenärzte und bitten dort um Unterstützung“, erzählt Balmes. Aber auch Spenden von anderen Seiten seien höchst willkommen.

Ziel der gesamten Aktion ist die in der Entwicklungshilfe so wichtige Hilfe zur Selbsthilfe. Denn als OP-Team für zehn Tage nach Afrika zu fahren, um dort zu operieren, ist das eine. Die Menschen dort zu befähigen, solche Operationen selbst durchzuführen und auf diese Art vielen Menschen mehr und das ganze Jahr über helfen zu können, ist das andere, das angestrebte Ziel. Dafür setze man sich ein für den eigenen OP-Saal und sorge dafür, dass Augenpfleger ausgebildet werden und die Befähigung erlangen, selbst zu operieren. „Dafür werden wir jetzt in den kommenden drei, vier Jahren regelmäßig in Tansania selbst dafür sorgen, dass die Leute ausgebildet werden“, so Balmes. Denn zu verhindern, dass Menschen ihr Augenlicht verlieren, trage dazu bei, dass sie auch dauerhaft in der Lage seien, sich und ihre Familien zu ernähren. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine Selbstständigkeit für die eigene Existenz sei dies, so der Augenarzt. Dabei soll die „Stiftung Augenlicht“, die aus dem Verein „Deutsches Komitee zur Verhütung von Blindheit“ hervorgegangen ist, helfen. Informationen im Internet unter www.dkvb.org.