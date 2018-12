Das Team teilte sich in zwei Gruppen auf, um Mannschaftsfotos mit Weihnachtsgruß und Losnummer für zwei Essensgutscheine für jeweils zwei Personen gegen eine Spende an den Mann und die Frau zu bringen. „Wir wussten ja, wo die Menschen wohnen, die wir ansprechen wollten“, hatte Trainer Manuel Wiesrecker mit seinem Team die Aktion gut vorgeplant. Auch wenn dafür nur die Zeit einer Trainingsdauer von 90 Minuten angesetzt war, zeigte sich die stolze Zahl von 168 Spendern bereit, den guten Zweck zu unterstützen. Auf diese Weise kamen 1137 Euro zusammen.

Die wurden dann in zwei Spendenaktionen in der Kinderklinik aufgeteilt. 200 Euro wurden für einen Besuch des Teams am Heiligen Abend in der Kinderklinik verwendet, um an die jungen Patienten Spielzeug und Süßigkeiten zu verteilen (die „AZ“ berichtete). Den restlichen Betrag von 917 Euro übergaben die Fußballer nun am Freitag dem Förderverein Kinderklinik. „Wir werden einen Großteil der Spende für die Finanzierung der Klinikclowns einsetzen“, bedankte sich der Fördervereinsvorsitzende Mario Wesselmann, der die Idee der Fußballer als außergewöhnlich gelungen empfand.

Dass diese mit der Spendenaktion ausgerechnet die Kinderklinik unterstützen wollten, war für Trainer Manuel Wiesrecker kein Zufall: „Die Kinderklinik ist für Ahlen wichtig“. Schließlich könne es auch beim Fußball mal zu Verletzungen kommen, so dass die Jugendspieler dann auch mal die Kinderklinik aufsuchen müssten.

Insgesamt kam das alternative Training auch bei den Fußballern so gut an, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass die Aktion im kommenden Jahr wiederholt wird.