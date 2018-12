Die Anwohner wurden gegen 8.15 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Wie die Polizei später rekonstruierte, war der 19-Jährige mit seinem BMW auf der Bundesstraße 58 von Drensteinfurt in Richtung Ahlen unterwegs. Dabei verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in Höhe des Ortseingangs nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Straßengraben und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, der dadurch abbrach. Schließlich überschlug sich der Pkw und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die Metallpfosten eines Hoftores bremsten das Fahrzeug noch marginal ab, sonst wäre es wohl direkt vor dem Hauseingang gelandet, waren die Einsatzkräfte überzeugt. So kam der weiße BMW des Fahranfängers nur wenige Meter davon entfernt zum Stillstand. Die beiden Torelemente wurden jedoch völlig aus der Verankerung gerissen.

Der 19-jährige Fahrer schaffte es noch, sich selbst aus dem Wrack zu befreien und klingelte an der Haustür, wo er blutüberströmt um Hilfe bat. Die Bewohner kümmerten sich um den Schwerverletzten. Der Rettungsdienst, der neben Feuerwehr und Polizei binnen weniger Minuten an der Unfallstelle eintraf, brachte den jungen Mann nach der Erstversorgung in Begleitung des Notarztes in die St.-Barbara-Klinik nach Heessen.

Schwerer Unfall auf der Kapellenstraße 1/7 Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer verunglückte am 30. Dezember schwer. Foto: Christian Wolff

Polizisten stellten dort bei der Personalienüberprüfung fest, dass der 19-Jährige offensichtlich alkoholisiert war. Das bestätigte auch eine Atemalkoholtest, den der Drensteinfurter durchführte. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Feuerwehrkräfte richteten den total beschädigten Wagen wenig später wieder auf, wobei deutlich wurde, wie stark der Fahrerbereich durch den Aufprall deformiert worden war. Während der rund einstündigen Unfallaufnahme blieb die Drensteinfurter Straße zeitweise halbseitig in Richtung Ahlen gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 16 500 Euro.