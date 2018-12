Hardrockiges kam sichtlich gut an

Stark verzerrte E-Gitarren, krachend basslastiges Schlagzeugspiel und tiefer Kehlgesang in Stilrichtungen zwischen Dark Metal und Hardcore, die die Dinge nicht schöner singen wollen, als sie sind: Die dazu passende Festival-Stimmung im düsteren kunstbenebelten Saal kam am Freitag, dem zweiten Abend des lautstarken „Helldorado X-Mas“ im Ahlener Osten, gleich zu Anfang auf. Denn schon bei der ersten Band, „When Oceans Collapse“ aus der Wersestadt, hatten sich mehr Besucher zum mittlerweile 15. alljährlichen Hardrock-Stelldichein zwischen Weihnachten und Neujahr im Jugendzentrum Ost eingefunden als tags zuvor beim „Helldorado“-Auftakt.

Lag‘s etwa daran, dass die „Oceans“ eine kurzfristige Programmänderung am Nachmittag über ihre Internetseite mitgeteilt hatten? Die Abfolge der fünf im Stundentakt aufspielenden Rockgruppen hatte sich jedenfalls entgegen der ursprünglichen Planung geändert. Für „When Oceans Collapse“ gestaltete sich ihr Auftritt - ohne den erkrankten Frontmann und Sänger Marvin Drewer - indessen als „Heimspiel“, zumal die Ahlener Hardcore-Band im Jugendzentrum Ost probt. Trotz des fehlenden Sängers präsentierten die Gitarristen Marvin Lauhenke und Michel Kuballa mit Bassist Steffen Drewes und Schlagzeuger Sebastian Nienaber alle Titel ihrer im Oktober erschienen EP „Opposite“. Und das kurzerhand rein instrumental, wofür sie mit großem Applaus belohnt wurden.

Anschließend rockten „Astillane“ aus Münster mit dem dominierenden Screaming-Gesang ihres Frontmanns Tilo Schachel bei wuchtig-virtuosen Gitarrenriffs den Saal mächtig, bevor auch die „Wanderers“ aus Köln zu überzeugen wussten. Das große Interesse an den CD-Produktionen der aufspielenden Bands am Verkaufsstand in den Umbaupausen zwischen den Auftritten bewies indes den Zuspruch für die energiegeladene Musik, die das „Helldorado-Festival“ bot.

Der Auftritt von „When Oceans Collapse“ Foto: Christian Feischen

Schließlich spielten „Caelum“ aus Oelde und Umgebung - am Freitag bereits zum dritten Mal auf einer Livebühne in Ahlen - ihren Hardrock mit deutschen Texten ihrer CD „Entfesselt“. Und dem Quintett „The Hitch“ aus Ahlen und Münster gelang nicht zuletzt mit ihrem rockigen „Blinder“ ein fulminantes Finale des 15. „Helldorado-Festivals“. Über 60 Besucher schon zu Anfang, im Laufe des Abends dann deutlich über 100, wollten die alles andere als leisen Klänge der heimischen Bands und der Hardrocker aus der Region hören.

Mit ihren selbst erarbeiteten Songs beschönigten die Gruppen dabei textlich keineswegs schlagermanierlich das Leben und die Liebe. Laut auf Missstände aufmerksam zu machen, das gehört schließlich seit Jahrzehnten und spätestens seit Elvis Presley oder den „Rolling Stones“ längst zum Selbstverständnis von Rockmusik. Mit verzerrten E-Gitarren und krachendem Schlagzeugspiel in modernen Hardrock-Stilen auf der Höhe der Zeit hieß es darum etwa bei „When Oceans Collapse“ wohl nicht umsonst „(A)Cross The Heart“ - um musikalisch umzusetzen, was mitunter tief zu Herzen gehen kann. Beim „Helldorado“-Festival kam der laut und hardrockig dargebotene Blick auf das alltägliche Leben zumindest sichtlich an.