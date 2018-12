Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Silvestertag zwischen 0.45 und 5.15 Uhr gewaltsam in die Marienschule an Theodor-Körner-Straße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Büroräume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten neben Bargeld auch einen größeren Tresor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schulgeländes beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Ahlen am Südberg unter Telefon 96 50 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.