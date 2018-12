„Die Stadt hat sich zum Vorteil verändert“

Die weiterhin positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und rückläufige Zahl der Arbeitslosen, der auch im heimischen Raum immer spürbarer werdende Fachkräftemangel und die Herausforderungen durch die Digitalisierung sind Themen des Interviews, das Dierk Hartleb mit dem Geschäftsführer der Arbeitsagentur Ahlen-Münster, Joachim Fahnmann, führte.

Herr Fahnemann: Allen warnenden Anzeichen für eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums zum Trotz erweist sich der Arbeitsmarkt als außerordentlich robust. Bestätigen die Zahlen diesen Eindruck?

Fahnemann: Ja. Das gilt sowohl für die Situation auf dem Ausbildungsmarkt als auch für Gruppen mit besonderen Vermittlungshindernissen wie Langzeitarbeitslose. Die Ausbildungsplatzrelation hat sich inzwischen deutlich verbessert: Jedem Bewerber im Kreis Warendorf stehen rechnerisch 0,89 Ausbildungsstellen gegenüber. Unser Ziel ist natürlich auch weiterhin, dass jeder junge Mensch eine Chance auf einen guten Berufseinstieg erhält. Aus unserer Sicht ebenfalls besonders erfreulich ist, dass auch Langzeitarbeitslose wieder zunehmend eine Chance haben, eine Arbeitsstelle zu finden.

Aber bei aller Freude über die positive Entwicklung möchte ich die andere Seite nicht verschweigen. Ja, auch in der Stadt Ahlen ist die Arbeitslosigkeit rückläufig und im Zeitraum zwischen November 2017 und November 2018 um 8,8 Prozent zurückgegangen. Kreisweit waren es demgegenüber aber 11,7 Prozent. Was zeigt, dass wir in Ahlen mit unseren Anstrengungen nicht nachlassen dürfen, um noch mehr Menschen in Arbeit und Brot zu bekommen. Nicht nur, um die Versichertengemeinschaft und die staatlichen Transferleistungen zu entlasten, sondern um den Menschen wieder eine Chance auch auf Anerkennung im Beruf zu eröffnen. Im Übrigen: Wir benötigen heute jede Frau und jeden Mann, denn die Schwierigkeit, passende Fachkräfte zu finden, macht sich auch bei uns in einigen Branchen und Berufen immer deutlicher bemerkbar.

In welchen Berufen ist der Mangel an Fachkräften am deutlichsten spürbar?

Fahnemann: Nehmen Sie den gesamten Pflegebereich. Das St.-Franziskus-Hospital hat erst vor kurzem medienwirksam in einem Pflegemarsch auf das Problem im Krankenhaus hingewiesen. Und das gilt für das Pflegepersonal genauso wie für die Ärzteschaft. Oder denken Sie an das Handwerk: Bäcker oder Fleischer klagen über Nachwuchsmangel. Ich könnte diese Liste noch weiter fortsetzen mit dem Mangel in den Erziehungsberufen und, und, und. . .

Werden die Potenziale, die die Geflüchteten mitbringen, bereits genügend für eine Entlastung des Arbeitsmarkts gerade in den Mangelberufen genutzt?

Fahnemann: Ich habe schon bei früherer Gelegenheit gesagt, dass die Integration von geflüchteten Menschen eine Langzeitaufgabe ist. Es gibt erfreuliche Beispiele, wo Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, erstaunlich schnell einen Arbeitsplatz gefunden haben und dort wertvolle Arbeit leisten. Das ist aber noch nicht der Regelfall und nicht zuletzt das Verdienst eines gut funktionierenden Netzwerks, das sich besonders engagiert hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, diese Menschen, die zum größeren Teil hoch motiviert sind, auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist nach meiner Meinung auch eine entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Integration in unsere Gesellschaft.

Was kann die Stadt nach Ihrer Meinung tun, um sich im Wettbewerb um die besten Köpfe als interessanter Arbeitsplatzstandort zu positionieren?

Fahnemann: Die Stadt hat sich ja in den zurückliegenden Jahren schon sehr zu ihrem Vorteil verändert. Neben der Frage, ob ich eine Wohnung oder ein Haus finde, die meinen Bedürfnissen entsprechen, sind es Faktoren wie ein ausreichendes Angebot an Kitaplätzen und ein breitaufgestelltes Schulsystem, eine gute medizinische Versorgung, ein lebendiges Kulturleben, eine verkehrsgünstige Lage und natürlich die entsprechenden qualifizierten Arbeitsplätze. Kurz: Es muss cool sein, in Ahlen zu arbeiten und zu wohnen.

Inwieweit werden sich die Arbeitsplätze durch die Arbeit 4.0 verändern?

Fahnemann: Wir stehen noch am Anfang der Digitalisierung. Deshalb lassen sich die Auswirkungen noch nicht in konkreten Daten beschreiben. Die Zahl der Arbeitsplätze, die von der Digitalisierung betroffen sein könnte, ist im Münsterland im Kreis Warendorf mit 32,3 Prozent – wir sprechen von Substituierbarkeitspotenzialen – am höchsten. Das liegt an der hohen Zahl von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe und im Anlagen- und Maschinenbau. Aber auch in Verwaltungen nimmt die Digitalisierung einen immer größeren Stellenwert ein. Viele Verwaltungsvorgänge im Backoffice laufen schon jetzt komplett IT-gestützt ab und müssen nicht mehr an einem Standort durchgeführt werden. Auch wir bieten unseren Kunden viele Möglichkeiten, ihre Anliegen online zu erledigen. Dort allerdings, wo wir im persönlichen Gespräch nah am Menschen sein wollen, setzen wir selbst zum Beispiel weiterhin auf eine gute Gebäudeinfrastruktur. Das sind Aspekte, über die auch kommunale Verwaltungsorganisationen nachdenken müssen. Mit der Digitalisierung wird sich die Arbeitswelt weiter verändern. Auf diese Entwicklung stellen wir uns mit unserem Dienstleistungsangebot ein. Weiterbildung und Qualifizierung werden einen viel höheren Stellenwert einnehmen. Darauf müssen sich die Unternehmen und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorbereiten. Wir sollten die Digitalisierung nicht als Risiko und Gefahr, sondern als Chance und Herausforderung begreifen. Dann ist mir um die Zukunftsfähigkeit auch dieser Stadt nicht bange.