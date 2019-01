Zwischen 0.30 und 3.25 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam in das Parteibüro des SPD-Unterbezirks Kreis Warendorf in der Roonstraße ein. Die Täter durchsuchten nach Mitteilung der Polizei sämtliche Büroräume, nachdem sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatten. Offensichtlich waren sie auf der Suche nach Bargeld, denn nach bisherigen Ermittlungsstand verließen sie die Räume ohne Beute. Für Computer, Laptops und Beamer interessierten sie sich offensichtlich nicht, wie der SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Daldrup bestätigte. Allerdings durchwühlten die Einbrecher mehrere Aktenschränke und verstreuten die gefundenen Unterlagen. Für einen politischen Hintergrund des Einbruchs sieht Daldrup bislang keinen Hinweis.

In der Marienschule auf der Theodor-Körner-Straße wurden Einbrecher in derselben Nacht dagegen fündig. Bei dem Einbruch, der sich nach Polizeiangaben zwischen 0.45 und 5.15 Uhr ereignete, wurden ebenfalls mehrere Büroräume durchsucht. Dabei fiel den Ganoven Bargeld in die Hände und zudem ließen sie einen größeren Tresor mitgehen.

In beiden Fällen bittet die Polizei nun mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parteibüros oder des Schulegeländes beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Ahlen zu melden.

In der Silvesternacht kam es in Ahlen dann zu zwei weiteren Einbrüchen. Unbekannte drangen in ein Reihenhaus an der Straße Krämerskamp ein und stahlen Geld, Schmuck sowie eine Münzsammlung. Der vierte Fall ereignete sich an der Richard-Wagner-Straße. Auch hier durchsuchten der oder die Täter die verschiedenen Wohnräume eines Reihenhauses. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher hier nichts.

Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 96 50, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.