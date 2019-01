Böller explodierte in der Hand

Welch große Vorsicht beim Zünden von Feuerwerkskörpern geboten ist, betonen die Kräfte des Rettungsdienstes nach mehreren Einsätzen am Neujahrstag, bei denen in zwei Fällen auch Menschen schwer verletzt worden sind.

Am schlimmsten traf es einen 57-jährigen Mann, dem ein Böller in der Hand explodierte, wobei er wahrscheinlich mehrere Finger verlor. Am Neujahrsvormittag gegen 11.15 Uhr klingelte er unter Schock bei einer Nachbarin an der Friedrich-Ebert-Straße, die sofort den Rettungsdienst informierte.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei zündete der Ahlener einen sogenannten Kanonenschlag. Als dieser nicht beim ersten Versuch den gewünschten Effekt brachte, nahm der 57-Jährige den Böller erneut in die Hand, um diesen ein weiteres Mal zu entfachen. In diesem Moment explodierte der Feuerwerkskörper und verletzte die Hand des Mannes erheblich. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. „Er wurde sofort operiert“, sagt Brandamtmann Thomas Wittenbrink und bekräftigt: „Vor dem erneuten Anzünden eines vermeintlichen Blindgängers können wir nur eindringlich warnen.“ Die meisten schweren Verletzungen mit Pyrotechnik seien darauf zurückzuführen.

Polizisten stellten die Reste des Feuerwerkskörpers, die den 57-Jährigen schwer verletzten, sicher und führten um Umfeld Befragungen durch. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen. Ebenfalls durch einen Böller verletzt wurde um 0.10 Uhr ein Kind am Westfalendamm. Die Einsatzkräfte behandelten die Platzwunde am Kopf.

Die Silvesternacht selbst war eher von internistischen Notfällen und Kleinbränden geprägt, hieß es auf Nachfrage der „Ahlener Zeitung“ in der Einsatzzentrale am Konrad-Adenauer-Ring. So brannte um 0.38 Uhr ein Container am „Penny“-Markt, Am Röteringshof. Minuten später geschah Gleiches an der Hansastraße. Auch hier war der „Penny“-Markt betroffen. Kräfte der Feuerwehr löschten die Feuer, welche möglicherweise von einer Gruppe Jugendlichen entzündet wurde, wie die Ermittler vermuten. Böllerreste brannten um 1.50 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße. Außerdem musste der Rettungsdienst in Folge zweimal ausrücken, weil Feierfreudige zu tief ins Glas geschaut hatten.

Vorsicht ist beim Umgang mit Pyrotechnik immer geboten. Foto: AOK-Mediendienst

Bereits Stunden zuvor, um 21.20 Uhr, hatten mehrere Personen wegen einer Silvesterrakete auf der Kepler­straße Streit. Hierbei kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den Beteiligten, die zwischen 19 und 37 Jahre alt sind und im Nachhinein unterschiedliche Angaben zum Hergang machten. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich sechs Personen leicht, von denen eine sich laut Polizei im Krankenhaus behandeln ließ.

Um 0.10 Uhr meldeten Personen einen Vorfall am Asternweg in Dolberg. Eine 35-Jährige schoss eine Rakete auf die Wohnung eines 28-Jährigen. Als der Dolberger die Frau zur Rede stellte, schubste die Ahlenerin den Mann, zerrte ihn an seiner Jacke und versuchte ihn zu schlagen.

Der Aufmerksamkeit von Thomas Wittenbrink ist es wohl zu verdanken, dass ein größerer Brand zwischen Lütkeweg und Pater-Joseph-Schmidt-Weg verhindert wurde. Er befand sich gegen 0.45 Uhr auf dem Rückweg von einer Veranstaltung, als er an der Weberstraße aufgetürmte Feuerwerksbatterien an einer Hauswand sah. „Sie waren wohl erst kurz zuvor abgefeuert worden und hatten nach dem Aufschichten zu brennen begonnen“, so der Brandamtmann. Er machte Anwohner auf die Rauchentwicklung aufmerksam. „Da direkt daneben auch mehrere Mülltonnen standen, hätte hier schnell mehr passieren können.“ Und so bittet er im Namen der Feuerwehr, abgefeuerte Böller und Batterien niemals direkt in die Mülltonne zu werfen oder an Häusern zu lagern.

Gegen 3 Uhr fühlte sich ein 35-Jähriger in seiner Ruhe von einer Silvesterparty an der Schützenstraße gestört. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Ahlener und dem 28-jährigen Gastgeber. Im weiteren Verlauf schlug der Ältere den Jüngeren mit der Hand ins Gesicht und mit einem Besenstiel. Anschließend schubste er den 28-Jährigen die Treppe herunter. Dabei verletzte sich der Ahlener.

