Ein Unbekannter forderte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr Einlass in ein Mehrfamilienhaus an der Hermann-Ehlers-Straße. Die Bewohnerin gab an, dass der Mann einen verwirrten und alkoholisierten Eindruck gemacht habe. Des Weiteren fehle seit seinem Besuch ihr Fahrrad. Mit diesem entdeckten Polizisten den 35-Jährigen in der Nähe. Als sie den Coesfelder ansprachen, flüchtete dieser in ein Mehrfamilienhaus. Kurz darauf stand der Mann auf einem Balkon im ersten Obergeschoss und sprang herunter. Bei seiner weiteren Flucht nahmen die Beamten ihn fest. Dabei wehrte sich der 35-Jährige erheblich. Die Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Daraufhin brachten die Einsatzkräfte den Mann zunächst in das Polizeigewahrsam. Später kam der Coesfelder in eine Justizvollzugsanstalt. Bei der Durchsuchung des Coesfelders fanden die Beamten in seiner Kleidung Betäubungsmittel. Sie leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, Diebstahl eines Fahrrades und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.