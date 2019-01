Ruhig und schmackhaft

Ruhig, aber dennoch ausgelassen ging es ins neue Jahr, das so mancher schon deutlich vor Mitternacht begrüßte. Bereits kurz nach 23 Uhr stiegen Raketen in den Himmel. Kaum zu glauben: Aber Feinstaub scheint dennoch ein Thema gewesen zu sein, denn die Gesamtmenge des verschossenen Materials schien weniger zu sein als in den Vorjahren.

Als Pfarrer Willi Stroband vor dem Kino mit Orangensaft auf 2019 anstieß, erzählten so manche: „Wir haben wegen des Feinstaubs auf Raketen und Böller verzichtet.“ Und tatsächlich wurden hier und auf dem Marktplatz weniger Feuerwerkskörper verschossen.

Mit 150 Besuchern war das Bürgerzentrum Schuhfabrik ausverkauft. Hier erwartete ein reichliches Buffet die Gäste. Schnell ging es dann auf die Tanzfläche. „Zu Silvester ist das Publikum immer etwas älter“, meinte Geschäftsführerin Christiane Busmann. Entsprechend war die Musik ausgerichtet. Die Kinderdisco von früher gibt es nicht mehr. „Die damals dabei waren, sind heute 30“, so Busmann. Natürlich gab es hier um Mitternacht ein Glas Sekt und dann das Feuerwerk der Besucher.

Silvester konnte bereits zum zwölften Mal im „Cinema Ahlen“ gefeiert werden. Traditionell geht es hier zuerst in die Kinosäle. Die Filme waren zum Teil in 3D. Los ging es mit „Der Junge muss an die frische Luft“, der ab einem Alter von sechs Jahren freigegeben ist. Auch nach Mitternacht liefen noch zwei Filme.

Silvesterfeiern in Ahlen 1/22 An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Christian Wolff

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Christian Wolff

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Christian Wolff

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Christian Wolff

An vielen Stellen im Stadtgebiet wurde in der Silvesternacht gefeiert. Foto: Reinhard Baldauf

Trotzdem war die Tanzfläche im Foyer stets gut besetzt. Vom Schlager bis zu Oldies legte DJ Matze alles auf. Im Preis waren neben den Filmen alle Biere, Weine, Sekt und Softdrinks enthalten. Dazu kam das große warm-kalte Buffet vom Tönnishäuschener Partyservice Struckholt. Bei der reichlichen Speiseauswahl griffen die Gäste gerne zu. „Es ist schön, dass man hier immer wieder Dank für das Essen bekommt“, freute sich Christiane Struckholt.

Auf dem Marktplatz standen meist größere Gruppen zusammen und begrüßten das neue Jahr. Besonders vor dem Restaurant „Meat & Greet“ und der Gaststätte „Zisterne“ waren viele Partygäste. Unmengen von Packungen mit „Batterien“ fanden sich hier. Auf einem Tisch mitten auf den Platz lagen Süßigkeiten. Natürlich gab es jede Menge Küsschen und sogar spontane Verabredungen für den Neujahrstag. Auffällig war, dass in der Innenstadt keine alkoholisierten Personen umherirrten, was „Zisterne“-Wirt Jürgen Klumpp besonders freute.