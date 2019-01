„Concordia“ singt mit Stromberger Gospelchor

Volle Kirchen machen deutlich, dass die hoffnungsvolle Botschaft von der Geburt Christi bei vielen Menschen nachklingt.

Beim kommenden Dreikönigssingen unter dem Motto „Wir haben seinen Stern gesehen“ am Sonntag, 6. Januar, um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche wird neben dem Ahlener Männerchor der Gospelchor „Go(o)d News“ aus Stromberg als Gastformation mitwirken. „Concordia“-Chorleiter Wilfried Thorwesten, seit 42 Jahren auch Kirchenmusiker in der Stromberger Wallfahrtsgemeinde, wird somit „seinen“ Gospelchor mitbringen.

„Go(o)d News“ Stromberg gehört neben dem Kirchenchor und dem Kammerchor zu den drei Chören der Lambertus-Kantorei Stromberg und ist in die Kirchenmusik der dortigen Gemeinde häufig und regelmäßig eingebunden.

Beim weihnachtlichen Konzert in der St.-Marien-Kirche hat der Männerchor „Concordia“ sein weihnachtliches Repertoire mit drei neuen Chorwerken erweitert. So erklingen zum ersten Mal die Motette „Dem großen Gott sei Ehre“, das aus Frankreich stammende Weihnachtslied „Gloria in excelsis deo“ und das englische „Hark! The Herald Angels sing“. Neben diesen neuen Chorwerken erklingt bekannte traditionelle Weihnachtsmusik – vom Barock bis zur Musik der Gegenwart. Bei der Chorbearbeitung „Kommet, ihr Hirten“ für vierstimmigen Chor und Solisten werden Klaus Preuß und Thomas Fischer die Solopartien übernehmen.

Der Gospelchor aus Stromberg wird Chormusik vorstellen, die im Hochamt des zweiten Weihnachtstages in der Stromberger Wallfahrtskirche erklang. Neben J. Rutters „Candlelight Carol“ und „Mary’s Boy Child“ bringt der Chor mit „Night of Silence“ eine Bearbeitung von „Stille Nacht“ zu Gehör. Mit englischen Carols, dem swingenden „Stern über Bethlehem“ für fünfstimmigen Chor, Querflöte, Posaune und Klavier werden neben dem Spiritual „Glorious Kingdom“ zeitgenössische weihnachtliche Chorwerke erklingen.

Der Chorsatz „Im Stall zu Bethlehem“ ist eine weihnachtliche Bearbeitung des Stromberger Kirchenmusikers zur Filmmusik „Gabriella’s Song“.

Beide Chöre musizieren am Ende des Konzerts gemeinsam das bekannte „Transeamus usque Bethlehem“ von I. Schnabel. Bereichert wird das Konzert durch Instrumentalisten und Vokalsolisten des Gospelchores. Die Zuhörer sind zum Mitsingen eingeladen.

Durch das Programm des „Dreikönigssingens“ führt Franz-Josef Börste, Vorsitzender des MGV „Concordia Ahlen“. Anstelle eines Eintrittsgeldes erbitten die Verantwortlichen eine Spende zur Deckung der Kosten.