Zum letzten Mal vor der Premiere am Freitag, 4. Januar, war Gelegenheit, dem Stück einen Feinschliff zu verleihen. Wieder hat das Team in monatelanger Arbeit alles selber geschaffen – vom Kulissenbau über die Requisitenauswahl bis hin zu den Kostümen.

Es geht um den finanziell angeschlagenen Hof der Lammers. Vater Lammers (Klaus Theesen) will seinen Sohn Theo (Peter Füchtenhans) mit der Tochter Ina ( Katharina Lütke Frie) des recht wohlhabenden Kollegen Wilmerding (Hubert Stinemeier) verheiraten. Die beiden Alten werden sich beim feucht fröhlichen Schützenfest in eben diesem Zustand handelseinig. Nur klappt nicht immer, was die Alten so wollen, auch bei den Jungen. Als dann noch herauskommt, wie die finanzielle Lage der Lammers ist, gerät das Ganze in noch stärkere Turbulenzen.

Vater Wilmerding hat eine Idee: Er will die Absichten von Theo auf die Probe stellen. Das soll mit einer „falschen“ Tochter geschehen. Das soll die etwas paddelige Greta übernehmen. Doch fällt Theo auf den Trick rein? Und was treibt die Haushälterin Meta (Gerda Berenbrock)? Schließlich hat auch sie mehr als nur ein Auge auf den schmucken jungen Theo geworfen. Hier muss Mutter Liena Lammers (Anne Boing) korrigierend eingreifen. Als es dann noch zu einem bedauerlichen Jagdunfall kommt, wird die Lage wirklich unübersichtlich. Doch im dritten Akt klärt sich alles.

Wie es ausgeht, das zeigt die Premiere am Freitag, 4. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Die weiteren Vorstellungen sind am Samstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr; am folgenden Sonntag, 6. Januar, bereits um 17 Uhr. Dann wieder am Freitag und Samstag, 11. und 12. Januar, jeweils um 19.30 Uhr und zum letzten Mal am Sonntag 13. Januar, um 17 Uhr.