Schöner Gesang trifft eingängig Melodisches

Es muss offensichtlich nicht immer die „Schöne blaue Donau“ sein: Mehr als nur Walzer aus Wien von Komponisten der Strauß-Dynastie erlebten die zahlreichen Besucher am Dienstagnachmittag nämlich beim Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen in der Stadthalle. Zum schwungvoll melodiösen orchestralen Jahresauftakt erklang zwar sogleich „Wein, Weib und Gesang“ von Johann Strauß Sohn, bevor Moderator Markus Wallrafen die knapp 600 Zuhörer begrüßte. Bezeichnenderweise stand der musikalische Start ins neue Jahr aber unter dem Motto „Belcanto im Dreivierteltakt“. Und demgemäß beeindruckte das Orchester unter Leitung von Andreas Fellner auch mit Werken italienischer Komponisten wie Gaetano Donizetti oder Gioacchino Rossini – und erstmals im 37. Jahr der Neujahrskonzerte in Ahlen mit einer Gesangssolistin.

Schon mit dem mächtigen Walzer aus der Oper „Faust“ von Charles Gounod setzten die Musiker der Neuen Philharmonie unter dem Dirigat des aus Wien stammenden Fellner einen besonderen Akzent im abwechslungsreichen Programm, den sie zusammen mit der Sopranistin Judith Spiesser fortführten. Die in München ausgebildete Opern- und Operettensängerin mit Engagements unter anderem in Innsbruck und Kaiserslautern beeindruckte dabei mit ihren glasklar vorgetragen Koloraturen – bei der „Juwelen-Arie“ aus Gounods Oper ebenso wie mit ihrem Solo bei Donizettis „Quel guardo il cavaliere“. Hier schlüpfte sie gleichsam operettenhaft in die Rolle der sich über Männer lustig machenden „Adele“.

In die dargebotenen Werke führte indessen Markus Wallrafen ein. Wem etwa Donizettis Oper zuvor unbekannt war, der durfte stets auf die amüsanten Einlassungen des Moderators gespannt sein. Denn die informierten nicht nur, sondern konnten in nahezu kabarettistisch-wortreicher Manier den Bogen sogar von seit Januar geltenden neuen Regelungen bei der Steuererklärung über Dieselfahrverbote bis zu Rossinis „Diebischer Elster“ schlagen. Mit einem kleinen Quiz erhöhte Wallrafen im zweiten Konzertteil gar die Aufmerksamkeit der Zuhörer zur tänzerisch-rhythmischen „Künstler-Quadrille“ von Johann Strauß – einem Potpourri aus bis heute populären Melodien von Mozart bis Mendelssohn. Ein Konzertbesucher hatte die „Zauberflöte“ schnell herausgehört und bekam zur Belohnung schließlich eine CD geschenkt.

Über zwei Stunden lang interpretierte das Orchester unter der Leitung von Andreas Fellner, erstmals in dieser Saison Gastdirigent bei der Neuen Philharmonie Westfalen, nicht zuletzt die frühlingshaften Walzerklänge aus der Feder von Johann Strauß Sohn. Und ganz besonders mit dessen „Frühlingsstimmen“ gelang im Neujahrsprogramm das, was die Überschrift zum Konzert versprochen hatte: Schöner Gesang, so „Belcanto“ übersetzt, traf da auf dreivierteltaktig eingängig Melodisches im eindrucksvoll vorgetragen Zusammenspiel der Instrumentalisten mit der Sopranistin.

Wer dann nach großem Beifall bei den Zugaben mit dem traditionellen Donauwalzer gerechnet hatte, wurde indes mehr überrascht als enttäuscht: Vor dem finalen „Radetzky-Marsch“ zum Mitklatschen beeindruckte Judith Spiesser nochmals und wünschte mit Dirigent und Orchester mittels des kurzweiligen „Trinklieds“ aus „La Traviata“ von Guiseppe Verdi musikalisch ein glückliches neues Jahr.

Es geht also auch ohne die ansonsten obligatorische Straußsche „Schöne blaue Donau“. Für das Programm mit einer Mischung aus bekannten Walzermelodien mit exzellent vorgetragen Arien gab es am Neujahrstag am Ende des Konzerts jedenfalls lang anhaltenden Schlussapplaus und stehende Ovationen.