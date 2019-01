Die Kirchengemeinde St. Bartholomäus lädt zum „Tag der offenen Krippen“ am Sonntag, 6. Januar, ein. Die schön gestalteten Krippen in den Kirche können an diesem Tag zu bestimmten Zeiten besichtigt werden: St.-Bartholomäus-Kirche 10 bis 18 Uhr, St.-Elisabeth-Kirche 12 bis 16 Uhr, St.-Gottfried-Kirche 15 bis 18 Uhr, St.-Josef-Kirche 12 bis 18 Uhr, St.-Lambertus-Kirche Dolberg 10 bis 17 Uhr, St.-Ludgeri-Kirche 11.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, St.-Marien-Kirche 10.30 bis 16.30 Uhr und Herz-Jesu-Kapelle Borbein 14 bis 16 Uhr.

Dazu gibt es unterschiedliche offene Angebote, zu denen alle Interessierten ebenfalls willkommen sind: Im Gemeindezentrum St. Ludgeri beginnt um 15.30 Uhr das „Weihnachtssingen“ mit Martin Kircheis, in der St.-Josef-Kirche gibt es Geschichten und weihnachtliche Lieder zum Mitsingen um 16 Uhr mit Pfarrer Reinhard Kleinewiese und in der St.-Marien-Kirche lädt um 17 Uhr der Männergesangverein „Concordia“ zum „Dreikönigssingen“ ein.