Am kommenden Montag soll es offiziell am Bahnhof für den RRX-Zug losgehen. Doch schon am vergangenen Montag fanden in dem Wäldchen auf der Nahrath-Brache erste Arbeiten statt. Mit schwerem Gerät wurde eine Bresche in das leicht hügelige Gelände geschlagen, um die Trasse für die geplante Rampe zu legen. Um das bisherige Notgleis 6 barrierefrei erreichbar zu machen, soll eine Rampe den beschwerlichen Weg zum Bahnsteig erleichtern, der für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen oder Rollatoren bislang praktisch unerreichbar ist.

Weil der Aufstieg zu Gleis 6 stufenfrei gestaltet wird, muss der Bahnsteig auf eine Länge von 220 Metern verlängert und zudem auf eine Höhe von 76 Zentimetern aufgebracht werden. Weitere Verbesserung: Bei Wind und Wetter sollen sich die Reisenden künftig in zwei Wetterschutzhäusern unterstellen können. Nach dem bisher bekannten Zeitplan für die Ertüchtigung des Ahlener Bahnhofs ist die Fertigstellung der Rampe aber erst mit dem Einbau der Aufzüge im Jahr 2020 geplant.

Für Fahrgäste und Pendler, die bislang den „Park & ­Ride“-Platz auf der Rückseite des Bahnhofs nutzten, bringen die Bauarbeiten, die sich voraussichtlich über das ganze Jahr erstrecken werden, einige baubedingte Unannehmlichkeiten mit sich. So sollen etwa ein Drittel der Parkplätze und der Fahrradständer entfallen, weil das Areal von den Baufirmen benötigt wird.

Die Bahnsteige an den Gleisen 1/2 und 3 sollen mit einer neuen Beleuchtung und Beschallung ausgerüstet werden. Auch die Kundeninformation soll laut des zuständigen Bahnhofsmanagements mit einem neuen Zug-Infomonitor verbessert werden. Durch die Bauarbeiten könne sich auch die Wegezuführung ändern, kündigt die DB vorsorglich an.