Weiße Flotte rollt für die Gelben

Als wären sie nie weggewesen: Entsorger Stenau meldet sich mit weißer Flotte zurück – für die Gelben Säcke. Am Mittwochmorgen macht der Entsorger aus Ahaus als Subunternehmen für die Firma Strotmeier dort weiter, wo er vor drei Jahren aufgehört hatte, als Borchers übernahm. Und siehe da: Es läuft. Straße um Straße färbt sich auf dem Tourenverfolgungsprogramm violett.

„Für den Start haben wir mit allen Sicherheitsmaßnahmen geplant“, schickt Dr. Hubertus Reloe seinem Comeback vorweg. Eigentlich wären an diesem Mittwoch zwei Fahrzeuge unterwegs. Zum Auftakt sind‘s aber drei. Und auch hinten wurde für den Übergang aufgerüstet – von zwei auf drei Mann. „Man kennt nicht mehr alles bis in die letzte Ecke. Je schneller wir in die Routine kommen, je besser läuft das Jahr“, sagt der Geschäftsführer. Sein Platz ist am Morgen der Entsorgungsstützpunkt im Gewerbegebiet Am Vatheuershof, den das Unternehmen auch in sackloser Zeit für die gewerbliche Entsorgung gehalten hatte. Das vereinfacht jetzt vieles.

Mit Schwung – die Gelben in den Weißen. Foto: Ulrich Gösmann

Wo welches Fahrzeug gerade ist, welche Straßen bereits abgefahren wurden – Disponent Timo Rump hat auf seinen Bildschirmen alles im Blick. Nach und nach färben sich die Verkehrsadern im Großraum Hammer Straße violett. Ein gutes Signal. Gegen 9.30 Uhr meldet ein Fahrer, mit seinem Bereich bereits durch zu sein. Frage an die Zentrale: „Wo kann ich helfen?“

Nico Gerdes, Mann am Steuer des Ergänzungswagens im Bezirk Otto-Hue-Straße unterwegs, kennt Ahlen. Zuletzt steuerte er den Weißen vor sechs Jahren durch die Wersestadt. Was sich geändert habe? Gerdes lacht. „Nicht viel.“ Wohl aber: „Die Säcke liegen nicht überall draußen.“ Woran es liegt? Da hätten wohl einige nicht in den neuen Abfuhrplan geguckt oder seien noch im Silvesterrausch. Augenzwinkern.

Die tagesaktuellen Bezirke auf dem Bildschirm. Timo Rump sieht, wo die Entsorgungsfahrzeuge gerade sind. Foto: Ulrich Gösmann

Neue Abfuhrtage? Die treffen rund 20 Prozent der Ahlener Haushalte. „Wir haben beim Neuzuschnitt versucht, möglichst viel beim Alten zu lassen“, erklärt Timo Rump. Doch dadurch, dass Stenau in Sackwochen alle fünf Tage durch Ahlen tourt und nicht nur drei, habe es zwangsläufig Veränderungen gegeben. Der Vorteil: „Wenn irgendwo eine Straße vergessen wurde oder sonst etwas ist, können wir am nächsten Tag reagieren“, verdeutlicht Hubertus Reloe. Wären die Fahrzeuge dann in den Nachbarstädten unterwegs, fehle Flexibilität. Die scheint auch in Dolberg gefordert. Ein Anwohner aus der Dupont-Siedlung meldet am Morgen in einer Mail an die Redaktion Müllnotstand. Das Durcheinander, das Entsorger Borchers durch den Ausfall von Fahrern in seinen letzten zwei Wochen zurückgelassen hatte, haben Stadt und Stenau in einer Gemeinschaftsaktion auf den gelisteten Straßen zwar kurz vor Heiligabend bereinigen können. Im Lambertidorf scheint es aber einen gelben Punkt zu geben, der über die Feiertage an Gewicht gewonnen hat. Inzwischen geselle sich Sperrmüll zu den Säcken, die vom Wind und Wetter teils aufgerissen seien. Stadt und Stenau wollen sich der Sache annehmen.

Die Säcke – eine Sache, um die sich Stenau im Landkreis Diepholz jetzt keinen Kopf machen muss. Hier greift an diesem Mittwoch die Umstellung auf die gelbe Tonne. Dass die auch im Kreis Warendorf irgendwann kommt, ist für Dr. Hubertus Reloe nur eine Frage der Zeit.