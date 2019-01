Ein 58-jähriger Mann aus Ahlen sollte am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Grund dafür war nach Angaben der Polizei eine psychische Erkrankung. Da der Mann mit der Maßnahme allerdings nicht einverstanden war, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der 58-Jährige verbarrikadierte sich in seiner Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße, wie es im Polizeibericht heißt. Spezialkräfte der Polizei konnten den Ahlener schließlich in Gewahrsam nehmen. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin in eine Fachklinik.

Für den insgesamt dreistündigen Einsatz mussten die Beamten die Friedrich-Ebert-Straße teilweise sperren.