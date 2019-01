Die Politisch-Kulturellen Wochen fallen in diesem Jahr zwar aus, mit einer Multivision von Klaus-Peter Kappest zum Thema „Nordlicht – Lappland hautnah“ startet aber am Dienstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle eine kleine länderkundliche Veranstaltungsreihe zum Thema „Hei Suomi! Hallo Finnland“.

Vom nördlichen Fjordland der Troms über die grandiosen Gebirge im Inneren Nordnorwegens führt die Bilderreise von Klaus-Peter Kappest in die arktische Weite Nordlapplands. Der Lyngenfjord, Kilpisjärvi, Kautokeino, Hetta, Salla, Inari, Utsjoki und Tana sind einige der Stationen auf dem Weg durch den äußersten Norden Europas. Den roten Faden bildet dabei die beeindruckende Kultur der Samen, der Urbevölkerung der Nordkalotte.

Seit über 30 Jahren bereist Klaus-Peter Kappest nun schon diese Region. Die Live-Multivision widmet er jetzt erstmals ganz dem, was ihm am meisten am Herzen liegt: der Welt der Sami. Eine enge Freundschaft verbindet ihn teilweise seit Jahrzehnten mit den Einheimischen des Nordens und erlaubt Einblicke, die den Touristen verborgen bleiben.

Veranstalter der Multivision sind die Stadthalle und die Westfälischen Nachrichten / Ahlener Zeitung in Kooperation mit der Volkshochschule. Karten gibt es im Vorverkauf im Reisebüro Dr. Pieper, in der Stadthalle oder bei allen Reservix-Verkaufsstellen.

Einen Kochkurs „Die finnische Küche“ bietet die Familienbildungsstätte am Dienstag, 22. Januar, um 19 Uhr an. Kursleiterin Bettina Paus will mit den Teilnehmern eine Küche entdecken, die auf Fisch, Brot, Kartoffeln und verschiedenen Fleischsorten basiert. Anmeldungen sind unter Telefon 9 12 30 in der FBS möglich.

Zum großen finnischen Buffet lädt abschließend die Stadthalle am Sonntag, 27. Januar, ab 12 Uhr, ein. Infos und Anmeldungen über www.stadthalle-ahlen.de.