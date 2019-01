Restmüllabfuhr am Dienstag, Biomüll im selben Bezirk am Freitag: Die städtische Umweltberaterin Marianne Dams wollte zum Jahresstart selbst nicht glauben, was sie auf dem neuen „Tonnenticker Pro“ der Abfall-Wirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf las. „Total chaotisch“, sagt die Mitarbeiterin der Umweltbetrieben. Inzwischen ist die Verwirrung groß. Mit sichtbaren Ergebnissen an den Straßenrändern.

Wie auch alle anderen Bürger hätte sie erst mit der Freischaltung zum Jahreswechsel Zugriff auf die neue App gehabt, erklärt die Stadtbedienstete am Donnerstag im Redaktionsgespräch. Die meisten Fehler seien inzwischen von der zuständigen Firma behoben worden, aber noch nicht alle. Dams: „Bei 630 Datensätzen à fünf Parametern dauert das seine Zeit. Aber wir sind dabei.“ Ärgerlich auch, dass eine schnell verständliche Betriebsanweisung fehle, die durch die individuelle Grundeinstellung navigiere, wie sie kritisch anmerkt.

Ein Leser hatte nach unserem gestrigen Bericht „Weiße Flotte rollt für die Gelben“ auf Ungereimtheiten aufmerksam gemacht. Die Abfuhr der Säcke werde etwa für den kommenden Samstag angekündigt und nicht für Donnerstag, wie es im offiziellen Kalender aber korrekt stehe. Zudem werde in den nachfolgenden Wochen freitags statt mittwochs angezeigt. Marianne Dams empfiehlt bis zur Behebung aller Fehler, im Zweifel dem Abfuhrplan auf Papier zu glauben – und nicht dem „Tonnenticker Pro“.

Nicht alle Säcke schaffen es zurzeit pünktlich an den Straßenrand. Foto: Ulrich Gösmann

Über die scherzhafte Mutmaßung eines Müllwagenfahrers, dass es am ersten Werktag des neuen Jahres nicht alle Gelben Säcke rausgeschafft hätten, weil einigen wohl noch die Silvesterparty in den Knochen stecke, kann sich der Anwohner der Wittekindstraße nur amüsieren. Das Problem liege wohl bei anderen. . .