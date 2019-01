Der Ahlener hat einen Tipp parat, wie diese Erinnerungszettel auch heutzutage attraktiv gestaltet werden können. „Wer kann heute schon die Frage seiner Kinder beantworten, wo ihre Oma herkommt?“, stellt Johannes Kohlstedt eine Frage in den Raum, die sicher viele Menschen auf Anhieb nachdenklich stimmt. Wie also wäre es, zur Beerdigung einen Totenzettel drucken zu lassen, der auch die Rahmeninformationen zum Lebensweg des Verstorbenen bietet?

Und so kam Johannes Kohlstedt zur Beerdigung seiner Schwiegermutter Anna Konert im Jahr 2012 mit seiner Familie auf die Idee, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen und einen doppelseitigen Totenzettel zu drucken. „In den 1930er und 1940er Jahren waren die Totenzettel alle so“, weiß der Familienforscher, der mittlerweile 50 500 Exemplare erfasst und archiviert hat. Damals hätten sich die Küster teilweise mit dem Vertrieb dieser Zettel ein kleines Zubrot verdient.

Die Totenzettel zum Aufklappen haben nämlich ihren Grund: So gibt es genug Platz für einen kurzen Lebenslauf des Verstorbenen. Der beinhaltet in diesem Fall in Erzählform den Geburtstag und Geburtsort, die Namen der Eltern und Geschwister sowie die Schul- und Berufslaufbahn. Hinzu kommt der Name des Ehepartners mit dem Datum der Hochzeit und die Namen der Kinder. „Dieses Wissen geht ganz schnell verloren“, hat Kohlstedt beobachtet und sieht einen solch ausführlich gestalteten Totenzettel als gute Erinnerungsstütze: „Es ist doch schön, wenn man sich in der Familie auskennen will.“ So einen Totenzettel könne man sogar in einem Bilderrahmen auf den Kamin stellen.

Auch für Familienforscher Johannes Kohlstedt bieten die ausführlichen Totenzettel wichtige Informationen, um Familienverhältnisse nachvollziehen zu können. „Ich habe immer die Sorge, dass noch irgendwo größere Bestände vorhanden sind und ich dann zu spät komme“, bittet er darum, dass ihm diese Totenzettel zugänglich gemacht werden. Das kann auch nur für kurze Zeit sein, damit er sie einscannen kann und sie so geschichtlich gesichert sind. Zu erreichen ist er unter der Telefonnummer 8 11 20. Denn jeder Mensch hat ja so seine Geschichte, auch die Omas, nach denen die Enkel fragen.