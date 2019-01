Dreieinhalb Wochen ohne Sackentsorgung – das wäre passiert in Vorhelm und Tönnishäuschen. Folge der Tourenumstellung. So weit will es Entsorger Stenau aber nicht kommen lassen – und kündigt kurzfristig an, an diesem Samstag (4. Januar) eine Sondertour zu fahren.

Vorgänger Borchers war zuletzt am 20. Dezember im Dorf. Der Donnerstagstermin ist jetzt aber auf einen Montag gerutscht und taucht durch die Feiertage dort erst am 14. Januar wieder auf. „Zu lang“, findet Stenau-Disponent Timo Rump – und mobilisiert kurzfristig seine weiße Flotte. Säcke sollten möglichst früh bereitliegen.