Ahlener halfen mit beim Weltrekord

Für Hendrik und Torsten Schnieder war die Nacht um 4.30 Uhr vorbei. Am frühen Donnerstagmorgen machten sich die beiden Ahlener auf den Weg nach Liesborn, um aktiv mitzuhelfen, den neuen Weltrekord im Kronkorken-Sammeln (die „AZ“ berichtete) aufzustellen.

Die Brüder waren nicht die einzigen aus dem Raum Ahlen, auf die Initiatior Ingo Petermeier am Tag des Wiegens zählen konnte. Seit Jahren unterstützt ihn auch der Vorhelmer Michael Brinkkötter mit einer eigenen Sammelstelle. Beim Wiegetermin in Tönnishäuschen hatte er Petermeier im Dezember zugesagt, die unter anderem über die Feuerwehren Ahlen, Vorhelm und Sendenhorst gesammelten Flaschenverschlüsse zum Verladetermin nach Liesborn zu bringen. Sohn Denis Brinkkötter machte es möglich – und nahm direkt noch zwei junge Helfer mit. Im Laufe der neunstündigen Verladeaktion stießen noch weitere Freunde der Wohltätigkeitsaktion aus Ahlen und Sendenhorst hinzu. Bekanntlich wird der Wert des Altmetalls 1:1 an den Hilfsfonds Darmkrebs der Felix-Burda-Stiftung gespendet.

Weltrekord im Kronkorkensammeln 1/63 Ingo Petermeier sammelte mit zahllosen Unterstützern Kronkorken zugunsten der Darmkrebshilfe. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Christian Thegelkamp und Lippstadts Erste Beigeordnete Karin Rodeheger, die in Wadersloh wohnt, waren am späteren Nachmittag mit den Siegeln ihrer Kommunen in den Centraliapark gekommen, um die Ergebnisse des Wiegens amtlich zu machen. Rodeheger freute sich, einige Gesichter aus ihrer Zeit als Kämmerin in Ahlen bei dem offiziellen Termin wiederzutreffen. Wenig später hatten alle Beteiligten Grund zur Freude: Mit 74,5 Tonnen wurde Ingo Petermeiers eigener Weltrekord aus dem Vorjahr (43,7 Tonnen) getoppt – zum vierten Mal in Serie. 95 Euro pro Tonne Kronkorken zahlte der Wadersloher Metallhandel Karec in diesem Jahr – fünf Euro weniger als 2018. Somit können Petermeier und seine Mitstreiter der Patientenhilfe mehr als 7000 Euro zu Verfügung stellen. Auch das ist ein Bestwert seit Beginn der Aktion.

Gleichzeitig kündigte der 37-Jährige an, es nun ruhiger angehen zu lassen. „Ich sammle natürlich weiter. Aber es muss ja nicht jedes Jahr ein neuer Rekord geholt werden“, sagte er. „Schließlich ist das Ganze mit einem ungeheuren Aufwand verbunden. Mein Bruder Sven und viele weitere Beteiligten fahren dafür schließlich quer durch Deutschland.“ Und den aktuellen Titel wird ihm mit Sicherheit so schnell niemand streitig machen.