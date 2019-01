„Sie sind toll – Sie retten die Welt“

„ Gloria – es ist Sternsingerzeit“, schallt es am Freitagmorgen durch die St.-Josef-Kirche. In den Bänken befinden sich viele junge Menschen mit bunten Gewändern, viele Kaspar, Melchiors und Balthasars. Sie singen in diesem Jahr mal dieses neue Lied, dass das gewohnte „Stern von Bethlehem“ abgelöst hat.

Insgesamt 50 Sternsinger aus den beiden Kirchorten St. Josef und St. Gottfried sind mit ihren 20 Betreuern zusammengekommen, um nach dem Segen von Pfarrer Willi Stroband in 13 Gruppen in den Straßen von Tür zu Tür zu ziehen, um die größte Spendensammelaktion von Kindern für Kinder für das Kindermissionswerk weltweit zu unterstützen. „Sternsinger sind total toll, sie retten die Welt“, formuliert es Pfarrer Willi Stroband passend. In diesem Jahr stehen besonders Kinder mit Behinderung und und im Land Peru im Blickpunkt der Hilfe.

Eine der Gruppen, die sich auf den Weg macht, wird von den Betreuerinnen Frederike Heumann und Josephine Wieland geleitet. Dabei nehmen die Könige Liana Düvel, Lilli Grube, Amelie und Torben Kroos und, Karla Schöttler erst einmal den organisierten Fahrdienst in Anspruch, um kräfteschonend ins Sammelgebiet am Stockpiper zu kommen. Was am Freitagmorgen aber auch einer Wetterschonzeit gleichkommt, weil die Nasskälte schon etwas unter die Kleidung geht.

Für Torben, Karla und Liana ist es das erste Mal, dass sie als Sternsinger unterwegs sind, ihre Betreuerinnen sind da mit bis zu elf Teilnahmen schon erfahren. Was die Sternsinger vom Tag erwarten? „Es soll Spaß machen“, hat sich Lilli vorgenommen. Ganz gezielt werden Häuser angelaufen, in denen Gemeindemitglieder wohnen, was zu Beginn den Auftrag, möglichst viel Geld einzusammeln, nicht wirklich einfacher macht. Denn viele Türen gehen nach dem Klingeln gar nicht auf. „Die schlafen vielleicht noch alle“, versucht Frederike Heumann die Situation mit Humor zu überbrücken um gleich darauf einzustreuen, dass Freitage erfahrungsgemäß schwierige Tage zum Sammeln sind. An diesen Stationen „wandert“ ein Notizzettel in den Briefkasten mit einer Telefonnummer, mit der die Sternsinger noch einmal angefordert werden können.

Die Sternsinger sind unterwegs 1/9 In St. Gottfried und St. Josef fand der Aussendungsgottesdienst statt. Foto: Ralf Steinhorst

Bei Klaus Hegenbart aber geht die Tür auf, der Rentner freut sich sichtlich über den Besuch der Boten aus dem Morgenland. „Die kommen jedes Jahr, da freu ich mich immer drauf“, füllt auch er die Sammeldose und kommt damit einem Wunsch der Sternsinger nach: „Wir bitten um eine großzügige Spende, damit die Not vieler Kinder sich wende“. Dafür gibt es dann auch den Segen für das Haus in Form des „20+C+M+B+19“-Klebestreifens. Die Sternsinger selbst dürfen sich über eine große Tüte Weingummi freuen.

Dass der Besuch der Sternsinger auch Menschen erfreut, die keine Christen sind, zeigt sich bei Ahmed Ahmed. Der Jeside sah die Heiligen Könige auf der Straße und spendet sofort. „Nehmt doch bitte ein bisschen Obst“, lädt er die Jugendlichen zu einer vitaminreichen Wegzehrung ein, um freudestrahlend festzustellen: „Das ist doch schön“. Nächstes Jahr dürfen sie gern wiederkommen, so sein Wunsch, worauf Frederike Heumann und Josephine Wieland ihn umgehend mit auf die Besuchsliste setzen. Auch Erika Seiler öffnet die Tür und spendete Bares und Süßes. „Ich finde es schön, dass Kinder für so eine Aktion noch motiviert werden können“, lobt sie. „Es macht Spaß“, bestätigt schließlich Lilli auf Nachfrage. Der ist auch nötig, denn in der Nasskälte müssen die Sternsinger auch am Samstag nochmal ran. Sonst sind die ganzen Besuche nicht zu schaffen.

