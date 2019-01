Mehr Babys – weniger Eheschließungen

Es ist ganz schön was los im Standesamt in diesen Tagen. Leiter Ralf Feldmann und sein Team haben alle Hände voll zu tun. Geburten und Sterbefälle beurkunden zum Beispiel: „Alles was zwischen den Jahren passierte“, erklärt Ralf Feldmann, denn das Standesamtsjahr 2018 war durch Wochenende und Feiertage bereits am 21. Dezember abgeschlossen.

Immer Anfang des Jahres ist dann Zeit für die Statistik über die Anzahl der Geburten, der Sterbefälle und der Eheschließungen, die der Standesbeamte vorlegt. Und natürlich die der beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen.

Die überraschen diesmal nicht wirklich: Mia, der Evergreen bei den Mädchen, hat sich von Platz fünf an die Spitze geschoben. Bei den Jungen verteidigt Ben den ersten Platz. Die nachfolgenden Plätze bei den Mädchen gehen an Lina, Lena, Hanna und Ida (2017: Lea, Hannah, Marie, Mia) und bei den Jungen an Milan, Elias, Felix und Joshua (2017: Leon, Leonard, Maximilian, Paul).

Insgesamt wurden im Standesamtsjahr 2018 1028 Geburten beurkundet (2017: 989). 711 der Neugeborenen bekamen von ihren Eltern einen Vornamen, 295 Mädchen und Jungen zwei Vornamen und 21 drei Vornamen. „In einem Fall gab es sogar vier Vornamen“, schiebt Ralf Feldmann schmunzelnd hinterher.

Und bleibt bei Namen: den Ehenamen nämlich. 220 Paare gaben sich 2018 vor den Ahlener Standesbeamten das Ja-Wort (2017: 240). Davon entschieden sich 182 Paare für den Namen des Mannes, 21 für den der Frau und 17 gegen einen gemeinsamen Familiennamen. Ein Doppelname wurde in zehn Fällen gewählt.

Elf gleichgeschlechtliche Paare ließen sich 2018 trauen („Ehe für alle“): acht weibliche und drei männliche. Wenn es um den Familiennamen geht, unterscheidet das Standesamt hier in „Ehegatte eins“ und „Ehegatte zwei“. Von diesen elf Paaren, so erklärt Ralf Feldmann, hätten sechs bereits vorher in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt.

Die beliebtesten Hochzeitsmonate waren übrigens der August mit 34 Eheschließungen und der Dezember mit 39. Mit 19 Trauungen weit abgeschlagen präsentiert sich der angebliche Hochzeitsmonat Mai in Ahlen.

Schließlich weist die Statistik noch 561 beurkundete Sterbefälle bis zum 21. Dezember 2018 aus, das sind 57 mehr als im Vorjahr.