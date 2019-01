Persönlicher Pate für 15 Euro

Betrug die Spendensumme im Jahr 2017 noch 6000 Euro, waren es im vergangenen Jahr, bedingt durch einige Großspenden, 8000 Euro. Große Teile der Unterstützung kamen von Christen in der Pfarre St. Bartholomäus. „Ohne diese Spenden könnten wir die Projekte nicht umsetzen“, dankt Pfarrer Joseph Thota.

Pfarrer Thota in Indien 1/7 Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Hilfe, die ankommt. Pfarrer Joseph Thota in Indien. Foto: privat

Dazu gehört das Senioren-Projekt, bei dem 100 kranke Senioren im Dorf Madepalli finanziell unterstützt werden, damit sie Medikamente gegen chronische Krankheiten kaufen können. Viele ältere Menschen haben die Krankheit „Augenkaterakt“. Die Stiftung hat einer Frau im Projekt „Augen OP“ eine Operation ermöglicht, die nun mit Brille wieder vollständig sehen kann.

Das Hausbau-Projekt konnte ausgeweitet werden. Gleich sieben Familien erhielten eine Teilunterstützung mit Material zum Bau eines festen Gebäudes. Inzwischen konnten auf diese Weise in den vergangenen vier Jahren insgesamt 16 Häuser errichtet werden. Hinzu kam im Jahr 2018 der Bau von drei Hütten, deren Errichtung die Stiftung komplett unterstützt hat. Auch konnten drei Familien Toiletten bauen. Üblicherweise gehen die Menschen auf die Felder, um ihre „Geschäfte“ zu verrichten. Das Projekt fördert so die Hygiene, weitere Toiletten sind geplant.

„ Zuvor mussten die Schüler auf dem Boden sitzend lernen. Zuvor mussten die Schüler auf dem Boden sitzend lernen. “ Pfarrer Joseph Thota

Bildung ist für die Stiftung „Bridge of Hope“ ein ganz wichtiges Thema. In den Dörfern Madepalli und Denduluru haben zwei Grundschulen neue Schulmöbel erhalten. „Zuvor mussten die Schüler auf dem Boden sitzend lernen“, verdeutlicht Pfarrer Thota die schwierige Situation. Was den Ehrgeiz der Schüler nicht schmälert. Drei Jugendliche konnten mit finanzieller Unterstützung ein Studium für Ingenieurberufe und zwei weitere in der Polizeiausbildung beginnen.

Das Nähmaschinenprojekt zur Ausbildung junger Frauen wurde auf zwei weitere Dörfer ausgeweitet. Das KARIBU-Projekt in der Ahlener gemeinde St. Bartholomäus hat zudem den Kauf von Schuluniformen für 50 Kinder ermöglicht.

Das Projekt Patenschaften liegt Pfarrer Joseph Thota besonders am Herzen. Mit nur 15 bis 20 Euro monatlich können ganz gezielt junge Menschen gefördert werden. Die Anzahl der Patenschaften stieg im vergangenen Jahr von 17 auf 24. „Es ist immer gut, wenn ein Kind unterstützt wird“, sieht der Pfarrer diese Hilfe als wichtigen Weg, als Baustein für die Entwicklung eines Kindes zu dienen. Über einen Briefkontakt können die Paten diese Entwicklung sogar verfolgen.