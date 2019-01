Mit ihren Kronen und Gewändern versammelten sich die 80 Mädchen und Jungen sowie ihre Begleiter am Samstagmorgen zur Aussendung und Segnung in der Pfarrkirche St. Pankratius. Von dort aus zogen sie dann in Gruppen los, um den traditionellen Segen und das Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ an jedes Haus zu bringen. Dort sagten sie ihre Sprüche auf und sangen für jedes Haus ihre Lieder.

Am Abend gab es dann noch einen feierlichen Dankgottesdienst.